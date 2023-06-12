В Бурятии топит дорогу, на которую сошёл сель

На минувшей неделе на эту же дорогу обрушился мощный селевой поток. Правда, тогда пострадал другой участок – на 35-м километре трассы. Жителей республики призвали воздержаться от поездок в этом направлении. Окинцы же на время оказались отрезаны от мира.

На трассу «Монды – Орлик» в Окинском районе вышла вода. Всё произошло в местности Ехэ-Хайгас.Сообщение об этом передали в ГКУ «Бурятрегионавтодор». На место уже выехала ремонтная бригада. Для восстановления повреждённого участка туда также направили спецтехнику – самосвал, грейдер и погрузчик, сообщается в районной группе «Ока-инфо 24/7».