В Бурятии топит дорогу, на которую сошёл сель

Туда уже отправилась ремонтная бригада
На трассу «Монды – Орлик» в Окинском районе вышла вода. Всё произошло в местности Ехэ-Хайгас.
Сообщение об этом передали в ГКУ «Бурятрегионавтодор». На место уже выехала ремонтная бригада. Для восстановления повреждённого участка туда также направили спецтехнику – самосвал, грейдер и погрузчик, сообщается в районной группе «Ока-инфо 24/7».
На минувшей неделе на эту же дорогу обрушился
мощный селевой поток. Правда, тогда пострадал другой участок – на 35-м километре трассы. Жителей республики призвали воздержаться от поездок в этом направлении. Окинцы же на время оказались отрезаны от мира.
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Туда уже отправилась ремонтная бригада
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