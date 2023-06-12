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В отдалённом районе Бурятии из-за подтопленной дороги перекрыли движение

В отдалённом районе Бурятии из-за подтопленной дороги перекрыли движение
Происшествия,  Фото:Минтранс Бурятии
На региональную трассу хлынула вода из реки

Днём 12 июня стало известно, что на трассу «Монды – Орлик» в Окинском районе вышла вода. Всё произошло в местности Ехэ-Хайгас.

Информацию об этом передали в ГКУ «Бурятрегионавтодор». Вскоре на место выдвинулась ремонтная бригада. Для восстановления повреждённого участка туда также направили спецтехнику – самосвал, грейдер и погрузчик, рассказали в районной группе «Ока-инфо 24/7».

Позже в Минтрансе РБ сообщили, что на этой региональной дороге приостановили движение транспорта.

Из-за резкого повышения уровня воды в реке размыло участок на 90-ом километре автодороги. Движение для транспорта перекрыто. На место направлена спецтехника. Туда также выехали сотрудники ГКУ «Бурятрегионавтодор» и подрядная организация, – подчеркнули в ведомстве.

Жителей республики призвали воздержаться от поездок в этом направлении, пока ограничения не снимут. 
дорога затопление Окинский район

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