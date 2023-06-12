В отдалённом районе Бурятии из-за подтопленной дороги перекрыли движение



Информацию об этом передали в ГКУ «Бурятрегионавтодор». Вскоре на место выдвинулась ремонтная бригада. Для восстановления повреждённого участка туда также направили спецтехнику – самосвал, грейдер и погрузчик, рассказали в районной группе «Ока-инфо 24/7».



Позже в Минтрансе РБ сообщили, что на этой региональной дороге приостановили движение транспорта.



Из-за резкого повышения уровня воды в реке размыло участок на 90-ом километре автодороги. Движение для транспорта перекрыто. На место направлена спецтехника. Туда также выехали сотрудники ГКУ «Бурятрегионавтодор» и подрядная организация, – подчеркнули в ведомстве.



Жителей республики призвали воздержаться от поездок в этом направлении, пока ограничения не снимут.

