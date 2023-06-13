В Бурятии завершается отбор на всероссийский «Казачий круг»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Гала-концерт фольклорного конкурса состоится завтра, 14 июня



В Бурятии проводится I отборочный этап всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг». В отборочном заочном этапе конкурса приняли участие 32 творческих коллектива республики и Забайкальского края. В следующий очный этап прошли 23 коллектива. Это фольклорные, хореографические, вокальные ансамбли, дуэты детские и взрослые. В категории профессиональных коллективов участвуют театр народной музыки и танца «Забава» и муниципальный ансамбль «Кудёсы» из Забайкальского края.



Гала-концерт I отборочного очного этапа (0+) всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг» состоится 14 июня в концертном зале Бурятской государственной сельскохозяйственной академии. Заключительным этапом конкурса станет гала-концерт лауреатов со всей страны в Москве в ноябре-декабре этого года. Об этом сообщает республиканский центр народного творчества.



Возрастное ограничение: 0+.

