Гала-концерт фольклорного конкурса состоится завтра, 14 июня
В Бурятии проводится I отборочный этап всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг». В отборочном заочном этапе конкурса приняли участие 32 творческих коллектива республики и Забайкальского края. В следующий очный этап прошли 23 коллектива. Это фольклорные, хореографические, вокальные ансамбли, дуэты детские и взрослые. В категории профессиональных коллективов участвуют театр народной музыки и танца «Забава» и муниципальный ансамбль «Кудёсы» из Забайкальского края.
Гала-концерт I отборочного очного этапа (0+) всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг» состоится 14 июня в концертном зале Бурятской государственной сельскохозяйственной академии. Заключительным этапом конкурса станет гала-концерт лауреатов со всей страны в Москве в ноябре-декабре этого года. Об этом сообщает республиканский центр народного творчества.
Возрастное ограничение: 0+.
В Бурятии завершается отбор на всероссийский «Казачий круг»
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