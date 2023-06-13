13 июня

12 июня

Популярное

В Бурятии завершается отбор на всероссийский «Казачий круг»

В Бурятии завершается отбор на всероссийский «Казачий круг»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Гала-концерт фольклорного конкурса состоится завтра, 14 июня

В Бурятии проводится I отборочный этап всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг». В отборочном заочном этапе конкурса приняли участие 32 творческих коллектива республики и Забайкальского края. В следующий очный этап прошли 23 коллектива. Это фольклорные, хореографические, вокальные ансамбли, дуэты детские и взрослые. В категории профессиональных коллективов участвуют театр народной музыки и танца «Забава» и муниципальный ансамбль «Кудёсы» из Забайкальского края.

Гала-концерт I отборочного очного этапа (0+) всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг» состоится 14 июня в концертном зале Бурятской государственной сельскохозяйственной академии. Заключительным этапом конкурса станет гала-концерт лауреатов со всей страны в Москве в ноябре-декабре этого года. Об этом сообщает республиканский центр народного творчества.

Возрастное ограничение: 0+.
гала-концерт конкурс Бурятия казаки фольклор

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Мультимедийный портал связал Иркутск и регионы России
Мультимедийный портал связал Иркутск и регионы России
Общество, 13.06.2023
В центральном сквере пройдут прямые включения с международного экономического форума
В День России в Чите стреляли из гаубицы
В День России в Чите стреляли из гаубицы
Общество, 13.06.2023
Выстрелом забайкальцам напомнили о роли края
Улан-удэнцы смогут окунуться в прошлое на «Верхнеудинской ярмарке»
Улан-удэнцы смогут окунуться в прошлое на «Верхнеудинской ярмарке»
Общество, 13.06.2023
Горожане смогут купить на ней сувениры, продукты, чай, изделия национальных центров
Ольхон получил именной алмаз
Ольхон получил именной алмаз
Общество, 13.06.2023
На байкальском острове открыли летний туристический сезон
В Бурятии на долговременный уход выделят 113 млн рублей
В Бурятии на долговременный уход выделят 113 млн рублей
Общество, 13.06.2023
Пилотный проект продолжат развивать на тех же территориях
В Улан-Удэ появится новый пляж
В Улан-Удэ появится новый пляж
Общество, 13.06.2023
Всего Бурятии выделили на организацию пляжей 50 миллионов  
В Бурятии начинается охота на сурков
В Бурятии начинается охота на сурков
Общество, 13.06.2023
Она продлится до конца сентября
В Прибайкальском нацпарке объяснили присутствие медведей на КБЖД
В Прибайкальском нацпарке объяснили присутствие медведей на КБЖД
Общество, 13.06.2023
Весной и в начале лета на побережье Байкала выходят десятки хозяев тайги
Бурятия хочет обменяться школьниками с Монголией
Бурятия хочет обменяться школьниками с Монголией
Общество, 13.06.2023
Учащиеся смогут отдохнуть в летнем лагере соседней страны
Забайкальский шахтёр стал Героем Труда
Забайкальский шахтёр стал Героем Труда
Общество, 13.06.2023
Президент вручил медаль Эдуарду Щербине
Деревьями-ампутантами в Улан-Удэ занялась природоохранная прокуратура
Деревьями-ампутантами в Улан-Удэ занялась природоохранная прокуратура
Общество, 13.06.2023
Однако в ведомстве не нашли никаких нарушений при обрезке зелёных насаждений

На Ольхоне начали работать три парома
На Ольхоне начали работать три парома
Общество, 13.06.2023
В день они совершают около 20 рейсов
Бурятский теннисист стал призёром первенства России
Бурятский теннисист стал призёром первенства России
Общество, 13.06.2023
Спортсмен завоевал бронзовую награду

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^