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В микрорайоне Улан-Удэ капитально отремонтируют старые дома

В микрорайоне Улан-Удэ капитально отремонтируют старые дома
Общество,  Фото:pixabay.com
Некоторым из них более 100 лет

На станции Дивизионной в Улан-Удэ капитально отремонтируют старые дома. Всего их 26, двум из которых уже 118 лет. Затраты на капитальный ремонт составят 69,8 млн рублей.

- Дома на станции Дивизионной, в микрорайоне Вагжанова, были построены в начале ХХ века, два из которых по ул. Дивизионная 1-й участок, дома 1 и 7 – в 1905 году. Постройки царских времён до сих пор выглядят добротными и простоят ещё не один десяток лет, однако даже таким домам необходим капитальный ремонт, - сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.

В целом в 2023 году в 26 домах отремонтируют крыши, в 25 – обновят системы электроснабжения, а в одном на ул. Дивизионная 3-й участок, 278, запланирован целый комплекс работ по электрике, крыше, фасаду и фундаменту.

Как пояснили в министерстве, перечень многоквартирных домов Бурятии сформирован на основании сведений муниципальных образований. Эти сведения включены в республиканскую программу капитального ремонта, в которую входят 4125 многоквартирных домов.
Бурятия Улан-Удэ капитальный ремонт строительство

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