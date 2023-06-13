13 июня

12 июня

Популярное

В улан-удэнском лагере открылась первая военно-патриотическая смена

В улан-удэнском лагере открылась первая военно-патриотическая смена
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Церемония открытия прошла в День России

12 июня, в День России, в лагере «Огонёк» на территории Улан-Удэ состоялось открытие первой военно-спортивной патриотической смены. Здесь помимо обычного отдыха, будет вестись патриотическое воспитание и военно-спортивная подготовка детей от 14 до 17 лет, причём не только из Улан-Удэ, но из районов республики.

В каждой из трёх смен в лагере будут отдыхать по 320 детей. Это ребята из числа юнармейцев, из кадетских классов, спортсмены, имеющие хорошую физическую форму, с допусками от врача.

- Сегодня важный, ответственный день. Впервые в истории города Улан-Удэ мы открываем патриотические смены. Дорогие друзья! У вас сегодня большая ответственность – быть первыми. Конкретно сегодня вы первые в первой смене в этом лагере. И глядя на ваши юные, но уже такие спокойные и уверенные лица, меня берет гордость за нашу страну, за наше будущее, за будущее Бурятии, Улан-Удэ. Ребята, я желаю вам, чтобы вы были смелыми, добрыми и обязательно дружными. Берите пример друг с друга и будьте сами примером для своих друзей. Счастья вам и удачи! С праздником! - сказал на открытии смены мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

По поручению правительства России в ряде регионов, в том числе в Бурятии, в летнюю оздоровительную кампанию открываются военно-патриотические смены. В республике площадкой для военно-патриотического воспитания детей определен лагерь «Огонёк». Теоретические и практические занятия по военной подготовке здесь будут проводить инструктора из недавно созданного в регионе структурного подразделения центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи. Все они прошли соответствующую подготовку в центре спецназа в г. Гудермес.

- Сегодня здесь у нас отдыхают девять отрядов. Здесь чередуется как обыкновенный отдых в соответствии с графиком и режимом, так и военно-патриотическая подготовка. С ними специально работают 19 инструкторов, которые прошли специальную подготовку. В течение двух часов проходит эта программа, где ребята занимаются по разным направлениям. Это и тактическая подготовка, и медицинская, и физическая. То есть здесь укрепляется и дух, и здоровье, - отметила председатель комитета по образованию администрации г. Улан-Удэ Татьяна Митрофанова.

Все участники смен обеспечиваются специальной формой: футболками, брюками, кепками и куртками.

Улан-Удэ администрацияУУ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии стартовала неделя отказа от алкоголя
В Бурятии стартовала неделя отказа от алкоголя
Общество, 13.06.2023
С 12 по 18 июня в Бурятии проходит неделя отказа от алкоголя. Врачи городской поликлиники №6 рассказали о вреде алкогольных коктейлей
В 11 районах Бурятии отремонтируют почтовые отделения
В 11 районах Бурятии отремонтируют почтовые отделения
Общество, 13.06.2023
Всего будет отремонтировано 21 почтовое отделение
В прибрежном районе Бурятии закроется паром
В прибрежном районе Бурятии закроется паром
Общество, 13.06.2023
Он не будет работать весь день
За неделю в Улан-Удэ устранили три десятка засоров
За неделю в Улан-Удэ устранили три десятка засоров
Общество, 13.06.2023
В городе промыли почти 1000 метров канализации
В Бурятии жители райцентра пожаловались на «слетающих» с дороги водителей
В Бурятии жители райцентра пожаловались на «слетающих» с дороги водителей
Общество, 13.06.2023
На одной из улиц Хоринска происходят одинаковые ДТП
Байкальский молодёжный форум проходит в Бурятии
Байкальский молодёжный форум проходит в Бурятии
Общество, 13.06.2023
На форум приехали в том числе делегации из ДНР и Запорожской области
Путин вручил военнослужащему из Бурятии звезду Героя России
Путин вручил военнослужащему из Бурятии звезду Героя России
Общество, 13.06.2023
Президент России лично пообщался с Юрием Жулановым в госпитале
Кяхтинский район Бурятии отметил вековой юбилей: фоторепортаж
Кяхтинский район Бурятии отметил вековой юбилей: фоторепортаж
Общество, 13.06.2023
Там устроили сразу три концерта и выставку-презентацию под открытым небом. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко

Бурятский праздник «Сурхарбан» провели в Подольске
Бурятский праздник «Сурхарбан» провели в Подольске
Общество, 13.06.2023
Праздник посетили более тысячи человек
В Бурятии пообещали ливни и грозы
В Бурятии пообещали ливни и грозы
Общество, 13.06.2023
Жара в республике пойдёт на спад
Участник СВО из Бурятии подарил землякам песню на День России
Участник СВО из Бурятии подарил землякам песню на День России
Общество, 12.06.2023
Андрей Казаченко исполнил её на главной площади Улан-Удэ. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с праздника
Сельчане, оставшиеся без дома после пожара, пообщались с зампрокурора Бурятии
Сельчане, оставшиеся без дома после пожара, пообщались с зампрокурора Бурятии
Общество, 12.06.2023
Погорельцам из Таксимо помогут с восстановлением документов
Жительница Бурятии получила диплом за участие в шоу «Звезда»
Жительница Бурятии получила диплом за участие в шоу «Звезда»
Общество, 12.06.2023
Анжелика Киселёва назвала его наградой «от настоящих людей»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^