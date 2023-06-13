В улан-удэнском лагере открылась первая военно-патриотическая смена

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Церемония открытия прошла в День России



12 июня, в День России, в лагере «Огонёк» на территории Улан-Удэ состоялось открытие первой военно-спортивной патриотической смены. Здесь помимо обычного отдыха, будет вестись патриотическое воспитание и военно-спортивная подготовка детей от 14 до 17 лет, причём не только из Улан-Удэ, но из районов республики.



В каждой из трёх смен в лагере будут отдыхать по 320 детей. Это ребята из числа юнармейцев, из кадетских классов, спортсмены, имеющие хорошую физическую форму, с допусками от врача.



- Сегодня важный, ответственный день. Впервые в истории города Улан-Удэ мы открываем патриотические смены. Дорогие друзья! У вас сегодня большая ответственность – быть первыми. Конкретно сегодня вы первые в первой смене в этом лагере. И глядя на ваши юные, но уже такие спокойные и уверенные лица, меня берет гордость за нашу страну, за наше будущее, за будущее Бурятии, Улан-Удэ. Ребята, я желаю вам, чтобы вы были смелыми, добрыми и обязательно дружными. Берите пример друг с друга и будьте сами примером для своих друзей. Счастья вам и удачи! С праздником! - сказал на открытии смены мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.



По поручению правительства России в ряде регионов, в том числе в Бурятии, в летнюю оздоровительную кампанию открываются военно-патриотические смены. В республике площадкой для военно-патриотического воспитания детей определен лагерь «Огонёк». Теоретические и практические занятия по военной подготовке здесь будут проводить инструктора из недавно созданного в регионе структурного подразделения центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи. Все они прошли соответствующую подготовку в центре спецназа в г. Гудермес.



- Сегодня здесь у нас отдыхают девять отрядов. Здесь чередуется как обыкновенный отдых в соответствии с графиком и режимом, так и военно-патриотическая подготовка. С ними специально работают 19 инструкторов, которые прошли специальную подготовку. В течение двух часов проходит эта программа, где ребята занимаются по разным направлениям. Это и тактическая подготовка, и медицинская, и физическая. То есть здесь укрепляется и дух, и здоровье, - отметила председатель комитета по образованию администрации г. Улан-Удэ Татьяна Митрофанова.



Все участники смен обеспечиваются специальной формой: футболками, брюками, кепками и куртками.



