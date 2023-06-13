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Байкальский молодёжный форум проходит в Бурятии

Байкальский молодёжный форум проходит в Бурятии
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
На форум приехали в том числе делегации из ДНР и Запорожской области

Байкальский молодёжный форум проходит в селе Сухая Кабанского района Бурятии с 12 по 15 июня.

Форум открылся флешмобом, посвящённым празднованию Дня России. Заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодёжи Дамир Фаттахов и глава Бурятии Алексей Цыденов провели с участниками встречу в формате «вопрос-ответ», сообщили в пресс-службе правительства республики.

Впервые на форум приехали молодёжные объединения из Донецкой народной республики и Запорожской области. Также участие в форуме принимают представители Китая, Монголии, Эквадора, Йемена, Белоруссии, Красноярского края, Москвы, Санкт-Петербурга и районов Бурятии.



- Будущее России и всего мира - в руках молодёжи. Кто сегодня молодой, кто сегодня ещё только учится и развивается, завтра уже творит историю. И наш Байкальский молодёжный форум, когда молодёжь собирается, общается между собой, осваивает новые навыки, узнаёт новые для себя вещи, а мы их слышим, понимаем и устраиваем такой контакт - это важно для того, чтобы всё наше развитие было правильным. В рамках форума работают разные секции, разные коммуникации по различным темам, где старшие наставники, опытные, и известные люди делятся своим опытом. Мы не только сами делимся опытом, мы в первую очередь приобретаем опыт и видим, что для молодёжи важно, что их интересует и с чем нам вместе предстоит поработать. Это очень важно. Надо отметить, что форум получился интересным по составу участников. У нас здесь представители со всей России и из других стран. Так что и в последующие годы приглашаем всех в Бурятию обмениваться идеями и мыслями, и все вместе двигаться уверенно вперёд, - сказал Алексей Цыденов.

За три дня форума участников ждут семинары, тренинги, деловые игры, мастер-классы, лекции от 16 ведущих федеральных экспертов в области государственной молодёжной политики и некоммерческого сектора, а также встречи с лидерами общественного мнения.

- Ничто не может заменить личного общения, это знакомство с такими же яркими людьми со всей страны. Когда есть возможность поделиться своим проектом и создать совместный. То, что касается возможностей, все больше и больше появляется форумов по линии Росмолодёжи, всего в этом году проходит 25 форумов. У Байкальского форума есть все шансы встать в линейку международных. Глава Бурятии искренне поддерживает, и мы со своей стороны такие инициативы, безусловно, тоже поддерживаем, - отметил заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодёжи Дамир Фаттахов.

Байкальский молодёжный форум проходит на Байкале один раз в четыре года. На открытии БМФ-2023 глава Бурятии поддержал инициативу сделать форум ежегодным.

БМФ-2023 собрал на берегу Байкала более 200 представителей молодежи. Для них организовано пять образовательных площадок:

#Помогай – для тех, кто не равнодушен и всегда готов помочь. Актуальными знаниями в области добровольчества и организации волонтёрских проектов поделится Андрей Черкасов – ведущий менеджер управления образовательных программ и аналитики школы «Добро.Университета».

#Гордись  – для тех, кто в любых обстоятельствах остается вместе с Родиной. О новых форматах патриотического воспитания и формировании патриотизма в молодежной среде расскажет Андрей Самотоин – исполнительный директор всероссийского общественного движения наставников детей и молодёжи «Наставники России».

#Медиашкола – для тех, кто работает с контентом и осознает его силу. Прокачать профессиональные навыки в СММ, научиться ориентироваться в информационном пространстве, познакомиться с опытными экспертами в сфере медиа, найти коллег и единомышленников поможет Валентина Севидова – СММ-эксперт, блогер.

#Вдохновляй – самая творческая площадка на БМФ. Для тех, кто интересуется креативными индустриями во всех проявлениях.

#Живи_без_границ – главный смысл трека, который объединяет и доказывает особое место Бурятии в отношениях между Россией и Азией. Для тех, кто открыт миру и ищет глобальные возможности.

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