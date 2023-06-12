Бурятские шаманы объяснили, как впадают в транс



В местной религиозной организации (МРОШ) «Тэнгэри» раскрыли подробности вхождения в транс (на бурятском – онго оруулха). Это состояние, которое позволяет шаману покинуть собственное физическое тело и проникнуть в другое измерение.



- Онго оруулха – основная техника шаманов, которая именуется в науке как изменённое состояние сознания. Такое состояние в разных религиях несло прогресс, поскольку священнослужитель, общающийся с богом, нёс учение, божественность массам. Яркие примеры – Мухаммед, Моисей и другие пророки и оракулы, – говорится на официальной странице «Тэнгэри» во «ВКонтакте». – В шаманизме эта техника представляла собой следующее: шаман призывал своих родовых онгонов – верховных божеств и, «вселяя» их в себя, начинал говорить от их лица. Особую ценность составляла именно «беседа» с этим «вторым лицом». В такие моменты шаман повествовал об элементах жизни молящихся, связанных не только с ними, но и с их родами.



Такая беседа происходила сразу в трёх временных пространствах – прошлом, настоящем и будущем. Первое охватывало минувшие века, второе – текущие события, а третье – грядущие столетия.



- Их слова совпадали с реалиями истории. Шаман, общаясь с божествами, нематериальным духовным миром, вселял в себя энергию и пространство этих божеств, что изменяло его сознание, – подчеркнули в МРОШ.





В такой момент от тела шамана начинает исходить энергия. Простые люди, присутствующие на обряде, чувствуют эту волну телом, сознанием и поведением.



- У них учащается сердцебиение, появляется тревога или, наоборот, успокоение. Это фактор, подтверждающий трансовое сознание, который является главным моментом в тэнгэрианстве, – заключили в религиозной организации.