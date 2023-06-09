На севере Бурятии приступили к капремонту моста





В Северо-Байкальском районе Бурятии отремонтируют аварийный старый мост, у которого деревянная часть частично прогнила и нуждается в ремонте. Это мост через реку Полувананда, который находится на пятом километре подъезда к селу Уоян.Сейчас мостовики начали демонтаж старого моста и приступили к возведению временного, по которому будет осуществляться объезд. Капитальный ремонт моста планируют завершить в 2024 году.- Мы рады, что у нас начинается ремонт моста. Это одна из основных дорог, по которой жители нашего села добираются в районный центр и близлежащие поселения. Мостовики трудятся на объекте ежедневно, возводят временный мост, - рассказала глава села Галина Галицкая.Сейчас проезд по мосту перекрыт, установлены дорожные знаки.- В связи с тем, что данный мост находится на действующей автомобильной дороге и соединяет село Уоян с прилегающими поселениями, на первом этапе подрядчик приступил к сооружению временного моста для проезда и перехода на период ремонта основного, для этого осуществлена вырубка деревьев и подготовка ряжей для временного моста, - рассказал зампред комитета по управлению муниципальным хозяйством Северо-Байкальского района Вячеслав Михалёв.В результате ремонта дорожники заменят верхнее полотно, расширят пешеходные зоны и укрепят фундаментные опоры моста. В итоге мост будет доведен до современных нормативов.Как отметили в минтрансе Бурятии, в Северо-Байкальском районе большинство мостов были построены в период строительства Байкало-Амурской магистрали и давно выработали свой ресурс. В этом году в районе приступят к реконструкции ещё одного моста через ручей Подкаменный на км 140 автодороги Северобайкальск – Новый Уоян – Таксимо.Ремонт мостовых сооружений в Бурятии проводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».