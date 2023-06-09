Улан-Удэ раскрасят «Новые краски Старого города»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Город примет фестиваль культурного наследия



С 1 по 2 июля в столице Бурятии развернётся фестиваль культурного наследия «Новые краски Старого города». Мероприятия проведут во дворах старинной части города.



В рамках фестиваля будут проведены:

- Книжный маркет краеведческой литературы;

- Блошиный рынок;

- Творческие мастер-классы и воркшопы с известными деятелями культуры;

- Встречи с деятелями культуры и учёными по истории, архитектуре, краеведению и родоведению;

- Экскурсии;

- Презентация «Старый город»;

- Проверка знаний о краеведении в играх и заданиях;

- Открытие художественных выставок «Картинки из Улан-Удэ» Даримы Кантаковой и Саяны Хомоновой, «Лица бурятской литературы» Артёма Маганова;

- Уличный кинотеатр и концерт живой музыки в старых двориках.



- Мы активно работаем над подготовкой фестиваля, чтобы создать неповторимую атмосферу и воплотить наши идеи в реальность. Благоустраиваем площадки и дворы исторического центра, чтобы сделать их комфортными и гостеприимными для всех посетителей, взаимодействуем с лучшими лекторами, учёными и деятелями культуры для формирования интересной программы, - сообщают организаторы проекта «Старый город».



Возрастное ограничение: 12+.

