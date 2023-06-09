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Улан-Удэ раскрасят «Новые краски Старого города»

Улан-Удэ раскрасят «Новые краски Старого города»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Город примет фестиваль культурного наследия

С 1 по 2 июля в столице Бурятии развернётся фестиваль культурного наследия «Новые краски Старого города». Мероприятия проведут во дворах старинной части города.

В рамках фестиваля будут проведены:
- Книжный маркет краеведческой литературы;
- Блошиный рынок;
- Творческие мастер-классы и воркшопы с известными деятелями культуры;
- Встречи с деятелями культуры и учёными по истории, архитектуре, краеведению и родоведению;
- Экскурсии;
- Презентация «Старый город»;
- Проверка знаний о краеведении в играх и заданиях;
- Открытие художественных выставок «Картинки из Улан-Удэ» Даримы Кантаковой и Саяны Хомоновой, «Лица бурятской литературы» Артёма Маганова;
- Уличный кинотеатр и концерт живой музыки в старых двориках.

- Мы активно работаем над подготовкой фестиваля, чтобы создать неповторимую атмосферу и воплотить наши идеи в реальность. Благоустраиваем площадки и дворы исторического центра, чтобы сделать их комфортными и гостеприимными для всех посетителей, взаимодействуем с лучшими лекторами, учёными и деятелями культуры для формирования интересной программы, - сообщают организаторы проекта «Старый город».

Возрастное ограничение: 12+.
Улан-Удэ Бурятия фестиваль краеведение культурное наследие

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