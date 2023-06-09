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В Бурятии открылся самый большой на Дальнем Востоке пансионат для престарелых

В Бурятии открылся самый большой на Дальнем Востоке пансионат для престарелых
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Просторное здание состоит из пяти корпусов, похожих на солнечные лучи

8 июня в микрорайоне Светлый в Улан-Удэ открыл свои двери пансионат для пожилых граждан. Он стал самым большим на Дальнем Востоке.

Как сообщал «Байкал-Daily», пансионат получил название «Нарата», что означает «Солнечный». Просторное здание состоит из пяти корпусов, похожих на солнечные лучи.

Здание выполнено со стеклянными витражами, высокими потолками и просторными залами. В нём предусмотрены современный актовый зал, спортзал с тренажерами, парикмахерская, читальный зал, помещение для религиозных обрядов, компьютерный класс и т.д. В каждой комнате и в местах общего пользования установлены пандусы, поручни, кнопки вызова персонала, указатели, в том числе с использованием шрифта Брайля.


  


Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, к открытию пансионата в режиме видеосвязи присоединилась заместитель председателя правительства России Татьяна. Она отметила, что это самое большое социальное учреждение на Дальнем Востоке, построенное по поручению президента России за последние годы.

- У пожилых граждан появилась возможность получать профессиональный уход в привычной для них среде родного дома. Сегодня в социальной сфере у нас в стране работает более 1,9 тысяч домов-интернатов и пансионатов, в которых проживают более 278 тысяч граждан. В этом году стационарные учреждения будут открыты в 16 регионах России. В Бурятии мы открываем самый большой в ДФО дом для пожилых граждан в день социального работника, - сказала Татьяна Голикова.

 
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, также вышедший на связь, подчеркнул, что «реализация таких проектов ещё больше мотивирует органы госвласти совершенствовать социальную сферу».

Дом для пожилых граждан построен и сдан в эксплуатацию раньше заявленного срока на полгода, отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

- Для нас сегодня значимый день, мы открываем уникальный для нас пансионат. Старт его строительству был дан в 2019 году. Когда Татьяна Алексеевна Голикова и Антон Олегович Котяков проводили конкурс на лучший проект пансионата, то отправили нашу заявку на доработку. В итоге сегодня мы получили один из лучших пансионатов, построенный по самым передовым технологиям. Есть все – комфортабельные комнаты для проживания, спортзал, кинозал, парикмахерская, комнаты досуга, швейные и ремесленные мастерские. Получился очень качественный объект открываем его в рамках празднования 100-летия республики, - рассказал глава Бурятии.

Пансионат рассчитан на 150 человек. Там будут жить одиноко проживающие граждане с полной или частичной утратой способности к самообслуживанию. Для получения направления необходимо обратиться в соцзащиту.

Объект построен в рамках национального проекта «Демография». 

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