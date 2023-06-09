В Бурятии открылся самый большой на Дальнем Востоке пансионат для престарелых















Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, также вышедший на связь, подчеркнул, что «реализация таких проектов ещё больше мотивирует органы госвласти совершенствовать социальную сферу».



Дом для пожилых граждан построен и сдан в эксплуатацию раньше заявленного срока на полгода, отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.



- Для нас сегодня значимый день, мы открываем уникальный для нас пансионат. Старт его строительству был дан в 2019 году. Когда Татьяна Алексеевна Голикова и Антон Олегович Котяков проводили конкурс на лучший проект пансионата, то отправили нашу заявку на доработку. В итоге сегодня мы получили один из лучших пансионатов, построенный по самым передовым технологиям. Есть все – комфортабельные комнаты для проживания, спортзал, кинозал, парикмахерская, комнаты досуга, швейные и ремесленные мастерские. Получился очень качественный объект открываем его в рамках празднования 100-летия республики, - рассказал глава Бурятии.



Пансионат рассчитан на 150 человек. Там будут жить одиноко проживающие граждане с полной или частичной утратой способности к самообслуживанию. Для получения направления необходимо обратиться в соцзащиту.



Объект построен в рамках национального проекта «Демография».





