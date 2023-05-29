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Новому пансионату в Улан-Удэ за миллиард рублей дали название на бурятском

Новому пансионату в Улан-Удэ за миллиард рублей дали название на бурятском
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Его открытие приурочили к столетию республики
 
Глава республики Алексей Цыденов побывал в пансионате для пожилых людей, строительство которого завершилось на минувшей неделе. Новому соцучреждению дали название на бурятском языке – «Нарата», что переводится как «солнечный». Как сообщал «Байкал-Daily», он находится в одноимённом микрорайоне Улан-Удэ и построен в форме полусолнца.

 
Здание уже полностью готово – там есть спортзал с тренажёрами, актовый и читальный залы, парикмахерская, компьютерный класс и даже помещение для религиозных обрядов. В каждой комнате и в местах общего пользования оборудовали поручни плюс установили пандусы, указатели, в том числе – с использованием шрифта Брайля, и кнопки вызова персонала. Прилегающую территорию благоустроили.
 
- Мы создадим здесь условия и для дневного пребывания – не только для тех, кто будет проживать в пансионате постоянно, но и для престарелых людей, кого дети могут привезти сюда, чтобы днём с ними занимались, чтобы они находились в кругу общения, чтобы за ними был соответствующий присмотр. А вечером, соответственно, будут забирать, – отметил Алексей Цыденов.
 
Пансионат введут в эксплуатацию уже в этом году. Его открытие приурочили к вековому юбилею Бурятии. 

Постояльцев поселят в одно- и двухместных комнатах с холодильниками, телевизорами, туалетами, душевыми комнатами, балконами и расширенными дверными проёмами – их сделают для удобства людей, передвигающихся с помощью инвалидного кресла.

В здании будут просторные холлы, а рядом с ним обустроят пешеходные дорожки для прогулок и спортивные площадки. Всего в соцучреждении предусмотрено десять блоков – пять жилых, культурно-массовый, приёмно-карантинный и пищевые. Этот пансионат для пожилых стал самым крупным на Дальнем Востоке.
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