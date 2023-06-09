Сотрудники Роспотребнадзора в Бурятии передали участникам СВО оборудование

Общество, Фото: управление Роспотребнадзора

Оборудование передал главный санврач республики



Сотрудники управления Роспотребнадзора по Бурятии передали участникам спецоперации необходимое специально оборудование. Как сообщили в пресс-службе ведомства, с представителем одной из улан-удэнских воинских частей встретились главный санврач Бурятии Сергей Ханхареев и главврач Центра гигиены и эпидемиологии Зорикто Марактаев.



- Мы хотим поддержать тех, кто сейчас находится на передовой. Поэтому решили помочь нашим бойцам и передать им действительно нужное оборудование. Для наших бойцов в настоящее время необходима всевозможная поддержка, - отметил Сергей Ханхареев.



Ранее специалисты органов и учреждений Роспотребнадзора в Бурятии неоднократно оказывали гуманитарную помощь участникам специальной военной операции. Также была закуплена и передана специальная цифровая техника.



