За день они сдали пять литров крови и её компонентов
Улан-удэнские судебные приставы сдали кровь в рамках донорской акции, посвящённой Международному Дню защиты детей. Забор крови производили на Бурятской республиканской станции переливания крови.
- Когда предложили поучаствовать в акции, мы сразу откликнулись, тем более, это касается детей. Донорство крови спасает множество жизней, поэтому никаких сомнений не было, - рассказал участник акции.
За день судебные приставы сдали пять литров крови и её компонентов. В УФССП отметили, что своим примером приставы призывают жителей республики присоединиться к донорскому движению.
В Улан-Удэ приставы сдали кровь для детей
Общество, Фото:
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