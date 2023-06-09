В Улан-Удэ приставы сдали кровь для детей

Общество, Фото: УФСПП по Бурятии

За день они сдали пять литров крови и её компонентов



Улан-удэнские судебные приставы сдали кровь в рамках донорской акции, посвящённой Международному Дню защиты детей. Забор крови производили на Бурятской республиканской станции переливания крови.



- Когда предложили поучаствовать в акции, мы сразу откликнулись, тем более, это касается детей. Донорство крови спасает множество жизней, поэтому никаких сомнений не было, - рассказал участник акции.



За день судебные приставы сдали пять литров крови и её компонентов. В УФССП отметили, что своим примером приставы призывают жителей республики присоединиться к донорскому движению.







