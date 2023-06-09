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В Улан-Удэ приставы сдали кровь для детей

В Улан-Удэ приставы сдали кровь для детей
Общество,  Фото:УФСПП по Бурятии
За день они сдали пять литров крови и её компонентов

Улан-удэнские судебные приставы сдали кровь в рамках донорской акции, посвящённой Международному Дню защиты детей. Забор крови производили на Бурятской республиканской станции переливания крови.

- Когда предложили поучаствовать в акции, мы сразу откликнулись, тем более, это касается детей. Донорство крови спасает множество жизней, поэтому никаких сомнений не было, - рассказал участник акции.

За день судебные приставы сдали пять литров крови и её компонентов. В УФССП отметили, что своим примером приставы призывают жителей республики присоединиться к донорскому движению.



судебные приставы Донорство крови

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