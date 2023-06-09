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В Бурятии пробегут «Часовой бег»

В Бурятии пробегут «Часовой бег»
Общество,  Фото:pixabay.com
Соревнования состоятся в Селенгинске

12 июня в Кабанском районе Бурятии пройдут соревнования «Часовой бег» по лёгкой атлетике. Турнир состоится на стадионе «Труд» в посёлке Селенгинск. Спортсменам предстоит пробежать по стадиону в течении одного часа.

Соревнования посвящены памяти первого рекордсмена часового бега, члена сборной команды СССР по кроссу среди юниоров, подполковнику милиции Юрия Ермиловича Климова.

Возрастное ограничение: 0+.
бег Бурятия Кабанский район легкая атлетика

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