Соревнования состоятся в Селенгинске
12 июня в Кабанском районе Бурятии пройдут соревнования «Часовой бег» по лёгкой атлетике. Турнир состоится на стадионе «Труд» в посёлке Селенгинск. Спортсменам предстоит пробежать по стадиону в течении одного часа.
Соревнования посвящены памяти первого рекордсмена часового бега, члена сборной команды СССР по кроссу среди юниоров, подполковнику милиции Юрия Ермиловича Климова.
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В Бурятии пробегут «Часовой бег»
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