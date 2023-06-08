После того, как дорогу отремонтируют, туда хотят запустить автобусы
В селе Сужа Иволгинского района Бурятии приступили к укладке асфальта по улицам Мирная и Удачная. Строители укрепили основание дороги, выровняли уровень профиля и обустраивают тротуары, сообщили в минтрансе республики.
В этом году на улицах Удачная и Мирная появится не только новый асфальт, но и опоры освещения, тротуары, пешеходные переходы, дорожные знаки и разметка. На улице Карьер ремонт дорожного полотна планируют закончить в следующем году. По словам местных жителей, они ждали хорошую дорогу около пяти лет.
- Здесь невозможно было проехать. После каждого дождя как обычно везде у нас слякоть, грязь, кочки, - рассказал житель Сужи.
После окончания ремонта дорог администрация Иволгинского района будет прорабатывать вопрос по запуску межмуниципального маршрута для создания комфортной транспортной доступности местного населения.
- Здесь достаточно большой район, который не обеспечен на сегодняшний день транспортным обслуживанием. Жителям приходится выходить на федеральную дорогу, ожидать там посадки, - отметил замглавы администрации Иволгинского района Владимир Дашиев.
Работы идут с опережением графика. Ремонт ведётся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
- В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в этом году направляется 5,5 млрд рублей. В этом году реализуются более 60 объектов, в том числе в Иволгинском районе, - прокомментировала зампредседателя комитета по развитию дорожного хозяйства министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Марина Кочерина.
В пригородном селе Сужа в Бурятии укладывают долгожданный асфальт
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