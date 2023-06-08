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В селе в Бурятии не хватало дорожных знаков

В селе в Бурятии не хватало дорожных знаков
Общество,  Фото:прокуратура РБ
В дело вмешалась прокуратура

Прокуратура Иволгинского района Бурятии выявила нарушение закона о безопасности дорожного движения в селе Оронгой.

Установлено, что в селе в необходимых местах отсутствовали дорожные знаки «Главная дорога», «Конец населённого пункта», сигнальные столбики у водопропускных труб. Эти указатели обращают внимание водителей на условия движения, обеспечение должного уровня безопасности на сложных участках дороги.

Глава муниципального образования «Иволгинский район» получил прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, к дисциплинарной ответственности привлечено должностное лицо, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.


прокуратура дорожные знаки

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