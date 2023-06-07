В районе Бурятии произошла вспышка лептоспироза









- Его снимут после получения отрицательных результатов для контроля эффективности проведённых мероприятий, – отметили тогда в управлении ветеринарии.



Во время карантина запрещаются ввоз и вывоз животных. Кроме того, их нельзя выпускать на пастбища и к открытым водоёмам.



Возбудители лептоспироза – бактерии лептоспиры, основными переносчиками которых являются мыши и другие грызуны. Инфекция может передаваться через загрязнённые объекты, особенно – при повышенной влажности или через водоёмы со стоячей водой. Лептоспироз не является особо опасным заболеванием, но он встречается и у животных, и у человека. В феврале у трёх лошадей, принадлежащих главе крестьянского хозяйства в Мухоршибирском районе, тоже нашли лептоспироз. Их сразу же изолировали от здорового поголовья. Животных ждало лечение антибиотиками. Оздоровлённых же коней после вакцинации перевели в чистое продезинфицированное помещение. В КФХ ввели карантин.- Его снимут после получения отрицательных результатов для контроля эффективности проведённых мероприятий, – отметили тогда в управлении ветеринарии.Во время карантина запрещаются ввоз и вывоз животных. Кроме того, их нельзя выпускать на пастбища и к открытым водоёмам.Возбудители лептоспироза – бактерии лептоспиры, основными переносчиками которых являются мыши и другие грызуны. Инфекция может передаваться через загрязнённые объекты, особенно – при повышенной влажности или через водоёмы со стоячей водой. Лептоспироз не является особо опасным заболеванием, но он встречается и у животных, и у человека.

Накануне в Еравнинском районе Бурятии обнаружили очаг лептоспироза. Его выявили после лабораторных исследований. Информация об этом поступила в центр управления в кризисных ситуациях республиканского управления МЧС от управления ветеринарии.Сейчас в районе проводятся карантинные мероприятия. Животных прививают, рассказали в ведомстве.