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В районе Бурятии произошла вспышка лептоспироза

В районе Бурятии произошла вспышка лептоспироза
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Там вовсю прививают животных

Накануне в Еравнинском районе Бурятии обнаружили очаг лептоспироза. Его выявили после лабораторных исследований. Информация об этом поступила в центр управления в кризисных ситуациях республиканского управления МЧС от управления ветеринарии. 

Сейчас в районе проводятся карантинные мероприятия. Животных прививают, рассказали в ведомстве.

В феврале у  трёх лошадей, принадлежащих главе крестьянского хозяйства в Мухоршибирском районе, тоже нашли лептоспироз. Их сразу же изолировали от здорового поголовья. Животных ждало лечение антибиотиками. Оздоровлённых же коней после вакцинации перевели в чистое продезинфицированное помещение. В КФХ ввели карантин.

- Его снимут после получения отрицательных результатов для контроля эффективности проведённых мероприятий, – отметили тогда в управлении ветеринарии.

Во время карантина запрещаются ввоз и вывоз животных. Кроме того, их нельзя выпускать на пастбища и к открытым водоёмам.

Возбудители лептоспироза – бактерии лептоспиры, основными переносчиками которых являются мыши и другие грызуны. Инфекция может передаваться через загрязнённые объекты, особенно – при повышенной влажности или через водоёмы со стоячей водой. Лептоспироз не является особо опасным заболеванием, но он встречается и у животных, и у человека.
болезнь животные

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