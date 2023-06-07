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В Улан-Удэ разыграют кубок по баскетболу 3х3

В Улан-Удэ разыграют кубок по баскетболу 3х3
Общество,  Фото:pixabay.com
За медали поборются в четырёх возрастных группах

С 17 по 18 июня в Бурятии проводится открытый турнир города Улан-Удэ по баскетболу 3х3 «Кубок горсовета», посвящённый столетию республики.

Соревнования будут проводиться с 10:00 часов: 17 июня – на уличных спортивных площадках на территории Бурятского республиканского педагогического колледжа, 18 июня – на специализированной баскетбольной площадке на территории СОШ №35.

Заседание судейской коллегии состоится 15 июня в 18:00 в управлении по физической культуре и спорту администрации Улан-Удэ.

Соревнования пройдут в четырёх возрастных группах:
- Мужчины (2004 года рождения и старше);
- Ветераны (40 лет и старше);
- Юноши (2005-2007 года рождения);
- Девушки (2007 года рождения и старше).

Заявки подаются на электронную почту: basket3х[email protected]. Количество команд ограничено.

В рамках турнира будут конкурсы штрафных бросков, трёхочковых бросков и по броскам сверху.

Победители и призёры соревнований в командном зачёте в каждой группе будут награждаться кубками за первое место, дипломами, медалями, майками победителей и денежными призами. Лучшие игроки в каждой группе получат ценные призы, дипломы и денежные премии. Победители конкурсов награждаются дипломами, ценными призами и денежными премиями. Об этом сообщает паблик «Баскетбол 3х3».

Возрастное ограничение: 0+.
Улан-Удэ Бурятия баскетбол спорт кубок

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