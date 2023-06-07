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И.о. прокурора Бурятии провёл приём в доме инвалидов-колясочников

И.о. прокурора Бурятии провёл приём в доме инвалидов-колясочников
Общество,  Фото:прокуратура Бурятии
Поступило восемь обращений

Исполняющий обязанности прокурора Бурятии Михаил Филичев провёл рабочую встречу в специализированном жилом доме инвалидов-колясочников имени Эржены Будаевой в Улан-Удэ.

На встречу с ним пришли руководители и представители региональных отделений общероссийских общественных организаций «Всероссийское общество инвалидов», «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», «Всероссийское общество глухих», регионального общественного фонда инвалидов-колясочников «Общество без барьеров» и жители специализированного дома.


- В ходе встречи обсудили принятые прокуратурой республики меры по защите прав граждан с инвалидностью, обеспечению их техническими средствами реабилитации, проблемы доступности объектов, в том числе туристических, для маломобильных групп населения. Кроме того, исполняющий обязанности прокурора республики провёл приём граждан, в ходе которого поступило восемь обращений. В заявлениях затронуты вопросы о восстановлении трудовых, жилищных прав, нарушении земельного законодательства, предоставлении средств реабилитации, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Михаил Филичев все поступившие обращения поставил на контроль, организованы проверки. 
прокуратура инвалиды

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