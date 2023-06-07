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В Бурятии определили лучшую концепцию застройки центра Улан-Удэ

В Бурятии определили лучшую концепцию застройки центра Улан-Удэ
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Победители получили премию в размере 500 тысяч рублей

5 июня состоялось награждение победителей и участников конкурса на лучшую концепцию застройки центральной части Улан-Удэ, которая будет реконструироваться согласно мастер-плану. Всего на конкурс представлено 5 проектов. Авторы проектов представили свои идеи главе Бурятии Алексею Цыденову.

- Несмотря на то, что было мало времени на разработку, работы очень порадовали. В каждой работе есть, что взять. Мне кажется, что, когда мы придём к финалу, мы сложим всё вместе. В каждой работе есть здравые идеи, сутевые и визуальные, которые можно применять. Гордость берет, что у нас такие архитекторы, - отметил Алексей Цыденов.

Перед конкурсантами стояла задача определить наиболее предпочтительные архитектурно-градостроительные, декоративно-художественные, эстетические параметры будущей комплексной жилой застройки в центральной исторической части города Улан-Удэ по улицам Советская, Свободы, Кузнечная и Смолина. Отметим, что все представленные проекты отразили самобытную, национальную культуру Бурятии, особенности планировки и развития её столицы.

Лучшим признан проект авторского коллектива проектной организации творческая мастерская «Улан-Удэархпроект», гендиректор и архитектор Юлия Лбова и архитекторы Ольга Зильберман и Ирина Аляскина.

- На создание такого проекта нас вдохновила история нашего любимого города Улан-Удэ, и как наследие города Верхнеудинска. Наша основная идея – сочетание истории и современности, поэтому работа на этом и построена, чтобы мы учли и всю историю, прошлый опыт и в то же время внести современные идеи, - рассказывает один из авторов проекта Ольга Зильберман.

Также на конкурс свои работы представили архитекторы ООО «АМ «Экоград» Цыремжит Цыренжапова и Дари Цыренжапова, архитекторы ООО «АМ «Проект Байкал» Бронислав Михайлов и Анастасия Кузьмина, архитектор ООО «Востсибпроект» Алексей Мохосоев, архитектор ООО «Грин Сфиэр Праджект» Андрей Алексеев.

Победителю присуждена премия в размере 500 000 рублей. Остальным участникам – по 250 000 рублей каждому.

Как отметил Алексей Цыденов, на этом работа архитекторов не закончена. В итоговый проект будут включены лучшие идеи из каждого проекта. Об этом сообщает пресс-служба правительства РБ.

Бурятия Улан-Удэ архитектор строительство мастер-план урбанистика

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