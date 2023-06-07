Чиновников заставили предоставить ей благоустроенное жильё через суд
Жительницу бурятской столицы с инвалидностью не обеспечивали отдельной квартирой. Как выяснилось, у 61-летней женщины – тяжёлая форма хронического заболевания и она не может проживать под одной крышей с другими членами семьи.
Мэрию через суд заставили предоставить улан-удэнке свой угол. Чиновники сделали это под контролем судебных приставов. Исполнительный лист поступил в межрайонное отделение по исполнению особых исполнительных производств УФССП по Бурятии.
Сотрудник ведомства вручил представителям администрации требование о необходимости исполнения судебного решения. В итоге в конце мая пенсионерке выделили однушку по договору соцнайма.
В Улан-Удэ женщине-инвалиду не хотели давать квартиру
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