В столице Бурятии появится более трёх тысяч новых деревьев и кустарников

В городе высадят смородину, калины, клёны и яблони
Недавно в столице республики появилось более 400 крупномерных саженцев альпийской смородины. Они украсили территорию у стелы Железнодорожного района – недалеко от Элеватора, сообщили в комитете городского хозяйства (КГХ).
- В лунку при высадке саженцев вносят плодородный грунт, чтобы они быстрее прижились и набрали силу. Во избежание повреждений все кустарники огородят, – отметила директор МБУ «Городское лесничество» Виктория Утёсова.
Всего в этом году в Улан-Удэ высадят более 3300 саженцев яблони, калины, клёна Гиннала, смородины двуиглой, дёрена белого, миндаля, можжевельника, рябины, ели, шиповника, акации, берёзы, серебристого тополя и боярышника. В городе также появятся цветы на площади более восьми тысяч квадратных метров. Газоны обустроят на 10 тысячах «квадратов».
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