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В Улан-Удэ заложили парк в честь участников СВО

В Улан-Удэ заложили парк в честь участников СВО
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Более 10 тысяч саженцев сосны подарил участник спецоперации

5 июня в 116 квартале Улан-Удэ высадили саженцы сосны и заложили парк. Парковая зона посвящена участникам специальной военной операции, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Идея создания новой парковой зоны принадлежит участнику СВО Вячеславу Самойлову. Он руководитель охотничьего хозяйства «Атия» в Заиграевском районе (площадью более 74 тысяч гектаров). Охотхозяйство в том числе занимается восстановлением леса: есть свой лесопитомник, где выращивают более 150 тысяч саженцев сосны, голубой ели и кедра.

Хозяйство обустраивает кормушки и солонцы для диких животных, уже создано более 100 объектов. На своих площадях специалисты сеют кормовые поля с овсом, клевером и люцерной, которыми питаются копытные. Также семья Самойловых построила в селе Челутай церковь.

В прошлом году глава семьи Вячеслав принял решение идти добровольцем на СВО. После возвращения он передал в дар ко 100-летию Республики Бурятия более 10 тысяч саженцев сосны из питомника охотхозяйства.

- Идея возникла, когда я находился в зоне проведения СВО. Чтобы, когда бойцы вернутся, они могли прийти сюда с детьми. Деревья переживут не одно поколение нашего города и будут напоминать новым поколениям о событиях сегодняшнего дня, - рассказал Вячеслав Самойлов.


В посадках саженцев принял участие и глава Бурятии Алексей Цыденов. Он высказал инициатору проекта «огромное спасибо» и призвал жителей «вместе делать наш город, нашу республику зелёной, чистой».



Акцию поддержали военнослужащие: действующие участники боевых действий и ветераны.

- Хочу выразить благодарность семье Самойловых и тем, кто эту акцию поддержал и воплотил, за такой подарок и бойцам, и республике в честь юбилея. Это хорошая и благородная идея, - отметил участник специальной военной операции Тумэн.

- Я пришёл сюда, присоединился к этой акции, чтобы выразить своё уважение всем, кто сражается в боях, и памяти о своих сослуживцах. Я служил в 11 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде, и каждый наш боец – это пример мужества, - рассказал инструктор по огневой подготовке Центра военно-спортивной подготовки Юрий Сушкеев.


Инициативу по созданию парка поддержал и принял участие в организации посадки саженцев Бурприроднадзор Бурятии.

- Вячеслав Леонидович ушёл добровольцем на СВО в октябре 2022 года. И на днях он вернулся и собрал всех нас в этом прекрасном деле, - отметила руководитель Бурприроднадзора Марина Дамдинова.

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