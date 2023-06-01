01 июня

31 мая

Популярное

В Бурятии проведут соревнования по самбо, пауэрлифтингу и эндуро

В Бурятии проведут соревнования по самбо, пауэрлифтингу и эндуро
Общество,  Фото:pixabay.com
А юные футболисты определят сильнейшие команды республики

В министерстве спорта и молодёжной политики Бурятии рассказали о ближайших спортивных событиях, которые пройдут в республике.

С 8 по 11 июня дом спорта Бурятского госуниверситета соберёт сильнейших атлетов региона. Здесь состоится чемпионат республики по пауэрлитфингу (0+). Начало соревнований в 9:30, открытие – в 13:00.

Улан-Удэ примет республиканский этап всероссийских соревнований «Кожаный мяч» (0+). С 8 по 12 июня на центральном стадионе определятся сильнейшие команды среди детей 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013 годов рождения.

Спортсмены из 19 регионов страны 9 и 10 июня разыграют медали всероссийских соревнований по спортивному и боевому самбо «Памяти героя пограничника Николая Петрова» (6+) и при этом могут выполнить норматив мастера спорта России. Начало турнира в 10:00, открытие в 12:00. Соревнования пройдут в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ.

10 июня в посёлке Комушка участники и болельщики соберутся на I этап чемпионата Бурятия по эндуро (0+).

Бурятия спорт эндуро пауэрлифтинг самбо футбол

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-Удэ присоединится ко Всемирному дню окружающей среды
Улан-Удэ присоединится ко Всемирному дню окружающей среды
Общество, 01.06.2023
В рамках фестиваля можно будет сдать макулатуру, батарейки и пластиковые бутылки
В Бурятии проведут соревнования по самбо, пауэрлифтингу и эндуро
В Бурятии проведут соревнования по самбо, пауэрлифтингу и эндуро
Общество, 01.06.2023
А юные футболисты определят сильнейшие команды республики
Этап кубка России по альпинизму проведут в Иркутской области
Этап кубка России по альпинизму проведут в Иркутской области
Общество, 01.06.2023
Соревнования состоятся в Слюдянском районе
В Улан-Удэ состоится вечер, посвящённый выдающемуся музыковеду
В Улан-Удэ состоится вечер, посвящённый выдающемуся музыковеду
Общество, 01.06.2023
Мероприятие посвятят 75-летию со дня рождения Надежды Цибудеевой
В Забайкалье звёзды кино прошли по багуловой дорожке
В Забайкалье звёзды кино прошли по багуловой дорожке
Общество, 01.06.2023
В Чите состоялась торжественная церемония открытия Забайкальского кинофестиваля
В Иркутске временно ограничат розничную продажу алкоголя
В Иркутске временно ограничат розничную продажу алкоголя
Общество, 01.06.2023
Город отметит своё 362-летие в эту субботу, 3 июня
В Бурятии определили лучших слесарей
В Бурятии определили лучших слесарей
Общество, 01.06.2023
Победителями стали два конкурсанта
В Иркутске запустили мобильный комплекс фиксации неправильной парковки
В Иркутске запустили мобильный комплекс фиксации неправильной парковки
Общество, 01.06.2023
Камера на машине передаст сведения об автотранспорте в УГИБДД
На севере Бурятии состоялся межрегиональный турнир
На севере Бурятии состоялся межрегиональный турнир
Общество, 01.06.2023
Детские команды определили чемпиона по футболу
В Забайкалье ветеран войны отметила столетний юбилей
В Забайкалье ветеран войны отметила столетний юбилей
Общество, 01.06.2023
Сержант Пелагея Башурова была и снайпером, и санитаром
1 июня в Бурятии росгвардейцы поздравили детей
1 июня в Бурятии росгвардейцы поздравили детей
Общество, 01.06.2023
В том числе они навестили маленьких подшефных
Дзюдоисты Бурятии стали призёрами чемпионата ДФО
Дзюдоисты Бурятии стали призёрами чемпионата ДФО
Общество, 01.06.2023
Спортсмены выиграли «серебро» и «бронзу»
В Бурятии поделились планами на детский летний отдых
В Бурятии поделились планами на детский летний отдых
Общество, 01.06.2023
Будут открыты 423 организации отдыха детей и их оздоровления
В микрорайоне Улан-Удэ состоялся весёлый «Праздник детства»
В микрорайоне Улан-Удэ состоялся весёлый «Праздник детства»
Общество, 01.06.2023
Поздравления детям раздавали направо и налево

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^