В Бурятии проведут соревнования по самбо, пауэрлифтингу и эндуро

А юные футболисты определят сильнейшие команды республики



В министерстве спорта и молодёжной политики Бурятии рассказали о ближайших спортивных событиях, которые пройдут в республике.



С 8 по 11 июня дом спорта Бурятского госуниверситета соберёт сильнейших атлетов региона. Здесь состоится чемпионат республики по пауэрлитфингу (0+). Начало соревнований в 9:30, открытие – в 13:00.



Улан-Удэ примет республиканский этап всероссийских соревнований «Кожаный мяч» (0+). С 8 по 12 июня на центральном стадионе определятся сильнейшие команды среди детей 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013 годов рождения.



Спортсмены из 19 регионов страны 9 и 10 июня разыграют медали всероссийских соревнований по спортивному и боевому самбо «Памяти героя пограничника Николая Петрова» (6+) и при этом могут выполнить норматив мастера спорта России. Начало турнира в 10:00, открытие в 12:00. Соревнования пройдут в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ.



10 июня в посёлке Комушка участники и болельщики соберутся на I этап чемпионата Бурятия по эндуро (0+).



