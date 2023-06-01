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В Улан-Удэ высадили «Деревья Героев»

В Улан-Удэ высадили «Деревья Героев»
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
В парках города появились новые берёзовые аллеи

31 мая в городских парках Улан-Удэ прошла акция по увековечиванию памяти погибших участников специальной военной операции «Дерево Героя». Берёзовые аллеи, посвящённые памяти героев республики, появились в парках «Юбилейный», «Кристальный» и имени Д. Жанаева.

Как сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ, с инициативой высадить берёзы в память о защитниках выступил клуб вдов участников СВО. В акции приняли участие вдовы, дети и родственники участников СВО, участники специальной военной операции со своими семьями, молодёжь города.

- Мы решили посадить деревья в честь наших мужей, сыновей и отцов. Я надеюсь, что наша аллея будет расти, цвести. Мы все будем ухаживать за ней, будем помогать друг другу, ведь дерево – это жизнь, а берёза всегда в России ассоциировалась с силой духа, – заявила руководитель клуба вдов участников СВО «Сильная женщина» Екатерина Касаткина.
Бурятия Улан-Удэ деревья озеленение спецоперация на Украине

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