В парках города появились новые берёзовые аллеи
31 мая в городских парках Улан-Удэ прошла акция по увековечиванию памяти погибших участников специальной военной операции «Дерево Героя». Берёзовые аллеи, посвящённые памяти героев республики, появились в парках «Юбилейный», «Кристальный» и имени Д. Жанаева.
Как сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ, с инициативой высадить берёзы в память о защитниках выступил клуб вдов участников СВО. В акции приняли участие вдовы, дети и родственники участников СВО, участники специальной военной операции со своими семьями, молодёжь города.
- Мы решили посадить деревья в честь наших мужей, сыновей и отцов. Я надеюсь, что наша аллея будет расти, цвести. Мы все будем ухаживать за ней, будем помогать друг другу, ведь дерево – это жизнь, а берёза всегда в России ассоциировалась с силой духа, – заявила руководитель клуба вдов участников СВО «Сильная женщина» Екатерина Касаткина.
В Улан-Удэ высадили «Деревья Героев»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Сержант Пелагея Башурова была и снайпером, и санитаром
В том числе они навестили маленьких подшефных
Спортсмены выиграли «серебро» и «бронзу»
Будут открыты 423 организации отдыха детей и их оздоровления
Поздравления детям раздавали направо и налево
Регион получил статус «благополучия по ящуру»
Многим жителям республики не понравилось, что псов теперь придётся держать на привязи
В парках города появились новые берёзовые аллеи
«Что не так?» - интересовались горожане
Спортсмены стали обладателями 38 медалей разного достоинства
Александр Халтагаров стал лучшим в «классической программе»
Оставшийся без присмотра скот увезли на «штрафстоянку»
Вчера в Бурятии завершилось рейтинговое голосование за объекты благоустройства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»
Юрий Любовников имеет спортивные разряды по нескольким видам спорта
100 саженцев высадили в Закаменском районе