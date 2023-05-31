На Левобережье в Улан-Удэ запустили ещё один большой автобус № 2





В среду, 31 мая, на Левом берегу в Улан-Удэ запустили ещё один новенький вместительный «Волгабас», следующий по маршруту № 2. Теперь пассажиры смогут добираться на нём от остановки «Прицефабрика» до СНТ «Профсоюзник». Всего там курсирует три таких автобуса.Один из них будет дачным – для всех пассажиров-пенсионеров на нём действует льготный проездной, сообщили в МУП «Городские маршруты». График движения уже согласовали.Там напомнили, что каждый день на дороги бурятской столицы выходят 123 муниципальных автобуса средней и большой вместимости. Теперь их число увеличилось до 124. «В июне планируется дальнейшее увеличение выпуска подвижного состава», – добавили в МУП.