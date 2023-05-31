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На Левобережье в Улан-Удэ запустили ещё один большой автобус № 2

На Левобережье в Улан-Удэ запустили ещё один большой автобус № 2
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Теперь там будут курсировать три «Волгабаса»

В среду, 31 мая, на Левом берегу в Улан-Удэ запустили ещё один новенький вместительный «Волгабас», следующий по маршруту № 2. Теперь пассажиры смогут добираться на нём от остановки «Прицефабрика» до СНТ «Профсоюзник». Всего там курсирует три таких автобуса. 

Один из них будет дачным – для всех  пассажиров-пенсионеров на нём действует льготный проездной, сообщили в МУП «Городские маршруты». График движения уже согласовали.


Там напомнили, что каждый день на дороги бурятской столицы выходят 123 муниципальных автобуса средней и большой вместимости. Теперь их число увеличилось до 124. «В июне планируется дальнейшее увеличение выпуска подвижного состава», – добавили в МУП.
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