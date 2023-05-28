В Тункинском нацпарке Бурятии провели экологическую акцию

Общество, Фото: пресс-служба национального парка «Тункинский»

В ходе акции участники отдельно собрали пластиковые бутылки для сдачи в пункт приёма в селе Кырен



26 мая сотрудники нацпарка «Тункинский», государственные инспекторы Туранского участка совместно со студентами Байкальского колледжа провели экодесант в культовом месте «Тамхи Баряаша» и в местности Поддабан, собрали отдельно пластиковые бутылки для сдачи в пункт приёма в селе Кырен. Об этом сообщили в пресс-службе национального парка.



Мероприятие приурочили ко дню рождения нацпарка.



- Прокладки, использованные влажные салфетки, туалетную бумагу, упаковки различных кормов для кошек и собак, банки от йогуртов, стеклянные и пластиковые бутылки и даже детскую одежду сегодня убрали с территории «Тамхи Баряаша». Получается, что жители района молятся за благополучие и тут же оскверняют святое место? – задаются вопросом участники.



Второй точкой экодесанта была местность «Поддабан» близ Туранского источника. В красивейшем месте, где раньше проходила дорога, местные жители устроили свалку. 57 мешков только пластиковых бутылок вывезли сотрудники нацпарка.

