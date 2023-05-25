Она работает в республике уже девятый месяц
В сентябре в Бурятии запустили горячую линию по поддержке участников специальной военной операции (СВО) и их близких. Она работает уже девятый месяц. За это время на номер «122» поступило 35 с лишним тысяч звонков, рассказали в Минсоцзащиты РБ.
Большинство обращений касается поступления на военную службу по контракту и помощи военнослужащим. Все вопросы и жалобы отрабатываются совместно с министерством обороны России. Ответы предоставляются по мере их обработки.
Минувшей осенью Минобороны РФ также открыло горячую линию для родственников россиян, которые отправляются в зону специальной военной операции (СВО) на Украине. Позвонив на номер 8-800-301-14-67, можно узнать, где именно сейчас находится военнослужащий, пожаловаться на неправомерные действия военкоматов и мобилизационных пунктов и оказать помощь, если человека мобилизовали по ошибке.
Кроме того, информацию об СВО можно узнать на официальном ресурсе правительства «Объясняем.рф» и официальном сайте комитета солдатских матерей России ksmrus.ru
На горячую линию по СВО в Бурятии поступило более 35 тысяч звонков
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