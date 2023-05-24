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В Бурятии молодым семьям помогут выйти из социально опасного положения

В Бурятии молодым семьям помогут выйти из социально опасного положения
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
В республике началась реализация нового проекта

В Бурятии в целях оказания помощи молодым семьям, оказавшимся по различным причинам в социально опасном положении, специалисты по работе с семьёй центра социальной поддержки граждан начали реализацию нового проекта. Программа проекта «Залуу айлда туhаламжа» («Помощь молодой семье»), реализуемого при республиканской грантовой поддержке, предполагает оказание до конца 2023 года различной помощи 30 молодым семьям.

В министерстве соцзащиты Бурятии пояснили, что методическую помощь в организации работы по выходу молодых семей из социально опасного положения и подготовке социальных проектов специалистам предоставили преподаватели Бурятского госуниверситета имени Д. Банзарова.

Специалисты, работающие в районных отделах по Иволгинскому, Заиграевскому, Кабанскому, Прибайкальскому и Тарбагатайскому районам, прослушали лекции по новеллам в социальной работе по данному направлению и закрепили знания во время тренингов с участием врачей-наркологов и профессиональных психологов.
Бурятия проект социальная защита семьи

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