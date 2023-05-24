В республике началась реализация нового проекта
В Бурятии в целях оказания помощи молодым семьям, оказавшимся по различным причинам в социально опасном положении, специалисты по работе с семьёй центра социальной поддержки граждан начали реализацию нового проекта. Программа проекта «Залуу айлда туhаламжа» («Помощь молодой семье»), реализуемого при республиканской грантовой поддержке, предполагает оказание до конца 2023 года различной помощи 30 молодым семьям.
В министерстве соцзащиты Бурятии пояснили, что методическую помощь в организации работы по выходу молодых семей из социально опасного положения и подготовке социальных проектов специалистам предоставили преподаватели Бурятского госуниверситета имени Д. Банзарова.
Специалисты, работающие в районных отделах по Иволгинскому, Заиграевскому, Кабанскому, Прибайкальскому и Тарбагатайскому районам, прослушали лекции по новеллам в социальной работе по данному направлению и закрепили знания во время тренингов с участием врачей-наркологов и профессиональных психологов.
В Бурятии молодым семьям помогут выйти из социально опасного положения
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В Улан-Удэ состоялся фестиваль инженерно-технического творчества
Некоторые пригородные поезда будут ходить в другое время два дня
Самбисты республики завоевали 42 награды домашних соревнований
Работы второго этапа обещают закончить в срок
Теперь он примет участие во Всемирных играх боевых искусств
Вместо этого их призвали посадить деревья или оставить послание потомкам
А ещё несколько воспитанников соцучреждения наконец-то обрели семью
Они заняли третье место на первом туре межрегиональных соревнований
В Закамне завершился республиканский турнир «Эрын гурбан наадан»
В Бурятии проверили ход работ в Заиграевском, Еравнинском и Хоринском районах
За медали боролись более 90 спортсменов республики, Иркутской области и Монголии
Полёт будет выполняться один раз в неделю
В республике резко испортится погода
После многомиллионного ремонта там постоянно появляются пустоты и ямы
Редкие кадры снял научный сотрудник нацпарка