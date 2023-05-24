24 мая

23 мая

Популярное

Президент России вручил Хамбо ламе орден Почёта

Президент России вручил Хамбо ламе орден Почёта
Общество, 

Дамба Аюшеев получил награду в Кремле

Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев, глава Буддийской традиционной Сангхи России 23 мая получил орден Почёта из рук президента России Владимира Путина. Награждение государственными наградами РФ прошло в Екатерининском зале Кремля.

«Байкал-Daily» сообщал, что 27 марта 2023 года президент наградил Дамбу Аюшеева орденом Почёта «за активную общественную деятельность, направленную на укрепление дружбы между народами и межконфессионального взаимопонимания».

При награждении Дамба Аюшеев обратился к президенту России:

- Мы будем отмечать в следующем году 260-летие указа Екатерины Второй о признании буддизма, учреждении института Пандито Хамбо лам. Живём вместе, радуемся уже 260 лет. Надеюсь, что мы, буддисты, заслужили такую возможность построить храм в Москве, как и в Петербурге. Мы буддисты доказали свою верность Родине. Особенно во время СВО, где буддисты воют храбро.

Также Хамбо Лама поблагодарил Владимира Путина за присвоение звания Героя России полковнику Виталию Сукуеву посмертно.

На той же церемонии в Кремле из рук главы государства почётный орден «Мать-героиня» получила Людмила Бадмаева, мать десятерых детей из Закаменского района Бурятии.

Справка:

В 1764 году царствующая императрица Екатерина II издала указ, возводивший на престол первого Пандито Хамбо Ламу (главу ламаистской церкви Восточной Сибири и Забайкалья) Дамбу Даржу Заяева. Этот указ стал официальным признанием буддизма — «ламайской» церкви — в Российской империи.

Орден Почёта – государственная награда Российской Федерации, вручаемая за высокие достижения и заслуги перед государством и обществом. Обычно его присваивают тем лицам, которые уже имеют награды за свою полезную деятельность. Сам орден был введён ещё во времена СССР, заменив собой в 1988 году существовавший тогда Знак Почёта. Но в декабре 1991 года выдача орденов прекратилась. В 1994 году был введён российский аналог советского ордена.
Путин награды БТСР

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ осуждённые попробовали себя в гиревом спорте
В Улан-Удэ осуждённые попробовали себя в гиревом спорте
Общество, 24.05.2023
В СИЗО прошли спортивные соревнования 
В иркутском аэропорту у пассажира изъяли заражённую зиру
В иркутском аэропорту у пассажира изъяли заражённую зиру
Общество, 24.05.2023
Семена были заражены горчаком ползучим
Президент России наградил в Кремле мать-героиню из Бурятии
Президент России наградил в Кремле мать-героиню из Бурятии
Общество, 24.05.2023

Людмила Бадмаева получила почётный орден


Театр из Бурятии примет участие в международном фестивале
Театр из Бурятии примет участие в международном фестивале
Общество, 24.05.2023
Театр кукол «Ульгэр» покажет свой спектакль на «Байкальском талисмане»
В Иркутске стартует Неделя корейской культуры
В Иркутске стартует Неделя корейской культуры
Общество, 24.05.2023
Церемония открытия состоится 25 мая
Бурятия примет «Водный фестиваль»
Бурятия примет «Водный фестиваль»
Общество, 23.05.2023
В республике состоится турнир по водному туризму
В Агинском округе соберутся гармонисты и частушечники
В Агинском округе соберутся гармонисты и частушечники
Общество, 23.05.2023
В Дульдурге пройдёт музыкальный фестиваль «Играй, гармонь, звени, частушка!»
В Улан-Удэ разыграли кубок по хоккею
В Улан-Удэ разыграли кубок по хоккею
Общество, 23.05.2023
Победителем стали игроки «Дорожника»
На форуме в Бурятии обсудят креативную экономику
На форуме в Бурятии обсудят креативную экономику
Общество, 23.05.2023
Эксперты поделятся своим опытом участия в создании творческих индустрий
Школьница из Бурятии победила на всероссийском конкурсе научных проектов
Школьница из Бурятии победила на всероссийском конкурсе научных проектов
Общество, 23.05.2023
Победительницу включат в государственный ресурс детей, проявивших выдающиеся способности
Выпущены открытки с видами Байкала
Выпущены открытки с видами Байкала
Общество, 23.05.2023
Серия об Иркутской области стала частью проекта «Видовые открытки»
В двух райцентрах Бурятии начали строить школы
В двух райцентрах Бурятии начали строить школы
Общество, 23.05.2023
Строительство стартовало в Кижинге и Хоринске
В Бурятии выбрали «Студенческих лидеров»
В Бурятии выбрали «Студенческих лидеров»
Общество, 23.05.2023
Победителем стала студентка БГУ
В Иркутской области представили «Сказки Байкала» и «Байкальский космос»
В Иркутской области представили «Сказки Байкала» и «Байкальский космос»
Общество, 23.05.2023
В Байкальске и Слюдянке показали проекты по созданию комфортной городской среды

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^