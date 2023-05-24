Президент России вручил Хамбо ламе орден Почёта

Дамба Аюшеев получил награду в Кремле

Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев, глава Буддийской традиционной Сангхи России 23 мая получил орден Почёта из рук президента России Владимира Путина. Награждение государственными наградами РФ прошло в Екатерининском зале Кремля.

«Байкал-Daily» сообщал, что 27 марта 2023 года президент наградил Дамбу Аюшеева орденом Почёта «за активную общественную деятельность, направленную на укрепление дружбы между народами и межконфессионального взаимопонимания».

При награждении Дамба Аюшеев обратился к президенту России:

- Мы будем отмечать в следующем году 260-летие указа Екатерины Второй о признании буддизма, учреждении института Пандито Хамбо лам. Живём вместе, радуемся уже 260 лет. Надеюсь, что мы, буддисты, заслужили такую возможность построить храм в Москве, как и в Петербурге. Мы буддисты доказали свою верность Родине. Особенно во время СВО, где буддисты воют храбро.

Также Хамбо Лама поблагодарил Владимира Путина за присвоение звания Героя России полковнику Виталию Сукуеву посмертно.



На той же церемонии в Кремле из рук главы государства почётный орден «Мать-героиня» получила Людмила Бадмаева, мать десятерых детей из Закаменского района Бурятии.

Справка:

В 1764 году царствующая императрица Екатерина II издала указ, возводивший на престол первого Пандито Хамбо Ламу (главу ламаистской церкви Восточной Сибири и Забайкалья) Дамбу Даржу Заяева. Этот указ стал официальным признанием буддизма — «ламайской» церкви — в Российской империи.– государственная награда Российской Федерации, вручаемая за высокие достижения и заслуги перед государством и обществом. Обычно его присваивают тем лицам, которые уже имеют награды за свою полезную деятельность. Сам орден был введён ещё во времена СССР, заменив собой в 1988 году существовавший тогда Знак Почёта. Но в декабре 1991 года выдача орденов прекратилась. В 1994 году был введён российский аналог советского ордена.