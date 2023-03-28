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Путин наградил Хамбо Ламу орденом Почёта

Путин наградил Хамбо Ламу орденом Почёта
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко

Указ президента подписан 27 марта

Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев, глава Буддийской традиционной Сангхи России, награжден орденом Почёта «за активную общественную деятельность, направленную на укрепление дружбы между народами и межконфессионального взаимопонимания». Соответствующий указ подписал 27 марта президент Владимир Путин. 

60-летний Аюшеев выбран главой БТСР в 1995 году. Он 24-й по счёту Хамбо Лама.

Как сообщал «Байкал-Daily», 25 апреля состоится Сугунды - съезд Буддийской традиционной Сангхи России, проходящий раз в пять лет. На нём ширээтэ ламы дадут оценку работы Пандито Хамбо Ламы Дамбы Аюшеева за прошедший отчётный период. Они также предложат Сугунды продлить полномочия действующего главы буддистов России.

Справка:

Орден Почёта – государственная награда Российской Федерации, вручаемая за высокие достижения и заслуги перед государством и обществом. Обычно его присваивают тем лицам, которые уже имеют награды за свою полезную деятельность.

Сам орден был введён ещё во времена СССР, заменив собой в 1988 году существовавший тогда Знак Почёта. Но в декабре 1991 года выдача орденов прекратилась. В 1994 году был введён российский аналог советского ордена.



Путин БТСР

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