Путин наградил Хамбо Ламу орденом Почёта

Указ президента подписан 27 марта

Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев, глава Буддийской традиционной Сангхи России, награжден орденом Почёта «за активную общественную деятельность, направленную на укрепление дружбы между народами и межконфессионального взаимопонимания». Соответствующий указ подписал 27 марта президент Владимир Путин.









Орден Почёта – государственная награда Российской Федерации, вручаемая за высокие достижения и заслуги перед государством и обществом. Обычно его присваивают тем лицам, которые уже имеют награды за свою полезную деятельность.Сам орден был введён ещё во времена СССР, заменив собой в 1988 году существовавший тогда Знак Почёта. Но в декабре 1991 года выдача орденов прекратилась. В 1994 году был введён российский аналог советского ордена.