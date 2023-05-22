В Чите планируют построить 50-метровый бассейн и ледовый дворец

Строительством займётся инвестор



50-метровый бассейн и ледовый дворец на 2,2 тысячи зрителей планируют построить в Чите.



Строительство будет вестись при поддержке федерального центра, который возместит капитальные затраты по программе «Дальневосточная концессия», сообщили в АО «Корпорация развития Забайкальского края».



Механизм «Дальневосточная концессия» действует на Дальнем Востоке. По ней регион имеет возможность возместить капитальные затраты на строительство крупных социальных объектов, которые дают мощный импульс для развития спорта и образования, но слишком ощутимы для регионального бюджета.



Строительством бассейна и ледового дворца в Чите займётся инвестор, с которым будет заключено концессионное соглашение после прохождения необходимых конкурсных процедур. Застройщик вложит собственные средства и привлечёт заёмные средства, а затем за определённый временной период получит возмещение затрат.



Так, речь идёт о строительстве Центра водных видов спорта в Чите, где появится 50-метровая чаша для взрослых, а также детская чаша, зал сухого плавания, универсальный спортивный зал. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 4-й квартал 2025 года.



В ледовом дворце будет две арены, тренажёрный зал, зал для игровых видов спорта, хореографический зал. Вместимость трибун – 2 200 человек. Ввод в эксплуатацию – 4-й квартал 2025 года.

