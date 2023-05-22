22 мая

21 мая

Популярное

В Чите планируют построить 50-метровый бассейн и ледовый дворец

В Чите планируют построить 50-метровый бассейн и ледовый дворец
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Строительством займётся инвестор

50-метровый бассейн и ледовый дворец на 2,2 тысячи зрителей планируют построить в Чите.

Строительство будет вестись при поддержке федерального центра, который возместит капитальные затраты по программе «Дальневосточная концессия», сообщили в АО «Корпорация развития Забайкальского края».

Механизм «Дальневосточная концессия» действует на Дальнем Востоке. По ней регион имеет возможность возместить капитальные затраты на строительство крупных социальных объектов, которые дают мощный импульс для развития спорта и образования, но слишком ощутимы для регионального бюджета.

Строительством бассейна и ледового дворца в Чите займётся инвестор, с которым будет заключено концессионное соглашение после прохождения необходимых конкурсных процедур. Застройщик вложит собственные средства и привлечёт заёмные средства, а затем за определённый временной период получит возмещение затрат.

Так, речь идёт о строительстве Центра водных видов спорта в Чите, где появится 50-метровая чаша для взрослых, а также детская чаша, зал сухого плавания, универсальный спортивный зал. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 4-й квартал 2025 года.

В ледовом дворце будет две арены, тренажёрный зал, зал для игровых видов спорта, хореографический зал. Вместимость трибун – 2 200 человек. Ввод в эксплуатацию – 4-й квартал 2025 года.
спорт бассейн ледовый дворец

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ презентуют книги, изданные к 100-летию Республики Бурятия
В Улан-Удэ презентуют книги, изданные к 100-летию Республики Бурятия
Общество, 22.05.2023
Мероприятие пройдёт в Национальной библиотеке
В Гусиноозёрске мечтают возвести первую высотку
В Гусиноозёрске мечтают возвести первую высотку
Общество, 22.05.2023
В городе решили построить новый жилой комплекс
В Советском районе Улан-Удэ выбрали лучших мастеров ЖКХ
В Советском районе Улан-Удэ выбрали лучших мастеров ЖКХ
Общество, 22.05.2023
В конкурсе соревновались сотрудники восьми управляющих компаний 
В Бурятии за 9 млн отремонтируют сельский клуб
В Бурятии за 9 млн отремонтируют сельский клуб
Общество, 22.05.2023
За 84 года клуб ни разу капитально не ремонтировали 
Студенты из Бурятии получат стипендию правительства России
Студенты из Бурятии получат стипендию правительства России
Общество, 22.05.2023
Они показали отличные результаты в учёба
В Бурятии запустили горячую линию по вопросам детских товаров и отдыха
В Бурятии запустили горячую линию по вопросам детских товаров и отдыха
Общество, 22.05.2023
Консультировать будут сотрудники Роспотребнадзора
Родным погибшего на СВО жителя Бурятии помогли добиться выплат
Родным погибшего на СВО жителя Бурятии помогли добиться выплат
Общество, 22.05.2023
Вопрос пришлось решать через военную прокуратуру и суд
В Улан-Удэ рассказали, какой будет погода на Последний звонок
В Улан-Удэ рассказали, какой будет погода на Последний звонок
Общество, 22.05.2023
К концу недели в республике вновь похолодает
В улан-удэнской колонии обновили свой музей
В улан-удэнской колонии обновили свой музей
Общество, 22.05.2023
Там в том числе хранят «запрещёнку»
В Бурятии появятся зоны, куда разрешат въезд только электромобилям
В Бурятии появятся зоны, куда разрешат въезд только электромобилям
Общество, 22.05.2023
В республике планируют стимулировать пересадку на электрокары
В Бурятии определят дефектолога и логопеда года
В Бурятии определят дефектолога и логопеда года
Общество, 22.05.2023
Лучшие представят республику на всероссийском конкурсе
На Байкале в Бурятии запечатлели любовный треугольник ондатр
На Байкале в Бурятии запечатлели любовный треугольник ондатр
Общество, 22.05.2023
Животные, которые обычно обитают парами, удивили специалистов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^