Сотрудник ДПС довёз рожающую иркутянку до роддома













В Иркутске инспектор ДПС старший лейтенант полиции Пётр Гаврилов довёз до больницы беременную женщину, у которой начались роды после салюта в честь Дня Победы. Об этом рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.9 мая около 23 часов в районе развязки Ушаковского моста после салюта к инспектору ДПС за помощью обратился мужчина. Он рассказал, что у беременной жены начались роды. Муж переживал, что не успеет сам отвезти супругу в роддом.Оценив дорожную обстановку, Пётр Гаврилов решил пересадить супругов в патрульный автомобиль. Он лично отвёз их в перинатальный центр. На это ушло пять минут.Автоинспектор также помог роженице дойти до приёмного отделения и передал медикам, после чего вернулся на службу.На следующий день глава семейства позвонил в дежурную часть полиции и сообщил, что у них родилась дочь. Произошло это спустя полчаса после приезда в роддом. Возможно, не окажи им помощь полицейский, женщине пришлось бы рожать в пробках после салюта.Девочку супруги назвали Милана.Благодарный отец пожелал полицейскому крепкого здоровья и спокойных дежурств.