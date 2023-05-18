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Сотрудник ДПС довёз рожающую иркутянку до роддома

Сотрудник ДПС довёз рожающую иркутянку до роддома
Общество,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Женщина родила через 30 минут после этого

В Иркутске инспектор ДПС старший лейтенант полиции Пётр Гаврилов довёз до больницы беременную женщину, у которой начались роды после салюта в честь Дня Победы. Об этом рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

9 мая около 23 часов в районе развязки Ушаковского моста после салюта к инспектору ДПС за помощью обратился мужчина. Он рассказал, что у беременной жены начались роды. Муж переживал, что не успеет сам отвезти супругу в роддом.



Оценив дорожную обстановку, Пётр Гаврилов решил пересадить супругов в патрульный автомобиль. Он лично отвёз их в перинатальный центр. На это ушло пять минут.

Автоинспектор также помог роженице дойти до приёмного отделения и передал медикам, после чего вернулся на службу.

На следующий день глава семейства позвонил в дежурную часть полиции и сообщил, что у них родилась дочь. Произошло это спустя полчаса после приезда в роддом. Возможно, не окажи им помощь полицейский, женщине пришлось бы рожать в пробках после салюта.

Девочку супруги назвали Милана.

Благодарный отец пожелал полицейскому крепкого здоровья и спокойных дежурств. 


роды ГИБДД

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