











9 мая по Улан-Удэ проехал «Трамвай Победы». Его запустили в честь 78 годовщины Победы в Великой Отечественной войне.«Трамвай Победы» курсировал по маршруту №2. Он отправился утром с конечной остановки «Шишковка». Мероприятие ранее анонсировали в СМИ и соцсетях, так что к назначенному времени на остановке собрались пассажиры, специально ждавшие этого вагона.Артисты Дома культуры имени Вагжанова представили праздничную концертно-развлекательную программу. Прозвучали песни военных лет, «боевые» частушки, состоялись викторины на военную тему.- Пассажиры с удовольствием подпевали знакомые песни. Тем более чем раздали буклеты с текстами песен, - рассказал «Байкал-Dailу» участник акции.Каждый пассажир получил памятный сувенир в виде «голубя мира» и георгиевскую ленточку.