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По Улан-Удэ проехал «Трамвай Победы»

По Улан-Удэ проехал «Трамвай Победы»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Праздничную программу представили артисты Дома культуры имени Вагжанова

9 мая по Улан-Удэ проехал «Трамвай Победы». Его запустили в честь 78 годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Трамвай Победы» курсировал по маршруту №2. Он отправился утром с конечной остановки «Шишковка». Мероприятие ранее анонсировали в СМИ и соцсетях, так что к назначенному времени на остановке собрались пассажиры, специально ждавшие этого вагона.

 

Артисты Дома культуры имени Вагжанова представили праздничную концертно-развлекательную программу. Прозвучали песни военных лет, «боевые» частушки, состоялись викторины на военную тему.

- Пассажиры с удовольствием подпевали знакомые песни. Тем более чем раздали буклеты с текстами песен, - рассказал «Байкал-Dailу» участник акции.

Каждый пассажир получил памятный сувенир в виде «голубя мира» и георгиевскую ленточку.




День Победы трамвай

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