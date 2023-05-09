Праздничную программу представили артисты Дома культуры имени Вагжанова
9 мая по Улан-Удэ проехал «Трамвай Победы». Его запустили в честь 78 годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
«Трамвай Победы» курсировал по маршруту №2. Он отправился утром с конечной остановки «Шишковка». Мероприятие ранее анонсировали в СМИ и соцсетях, так что к назначенному времени на остановке собрались пассажиры, специально ждавшие этого вагона.
Артисты Дома культуры имени Вагжанова представили праздничную концертно-развлекательную программу. Прозвучали песни военных лет, «боевые» частушки, состоялись викторины на военную тему.
- Пассажиры с удовольствием подпевали знакомые песни. Тем более чем раздали буклеты с текстами песен, - рассказал «Байкал-Dailу» участник акции.
Каждый пассажир получил памятный сувенир в виде «голубя мира» и георгиевскую ленточку.
Праздничную программу представили артисты Дома культуры имени Вагжанова
Звучат любимые всеми русские и бурятские народные песни
Журавли пролетели над участниками акции «Бессмертный автополк»
Владимир Анданов с позывным «Ваха» погиб около года назад
Празднование Дня Победы в столице Бурятии пройдёт на нескольких площадках
В республике преимущественно без осадков,
Половина улан-удэнок сообщает о беременности ещё в первом триместре
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Клавдию Афанасьевну Седунову призвали на военную службу в 1941 году
Ольга Жигмитова и известный флорист Ростислав Рогожников вручили им цветы
На митинг приехал внук Прокопия Сенчихина
О состоянии его могилы на Украине пока сведений нет
В праздничном шествии приняли участие 22 команды
Дмитрий Фаршинев погиб в ходе военной спецопераци
Подписано соглашение о взаимном информировании