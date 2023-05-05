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В райцентре Бурятии установили мемориальную плиту «исполнившим свой долг»

В райцентре Бурятии установили мемориальную плиту «исполнившим свой долг»
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Мухоршибирского района
Она посвящена участникам боевых действий

В преддверии Дня Победы в Бурятии открыта мемориальная плита участникам боевых действий Мухоршибирского района, с честью исполнивших свой долг. Церемония состоялась 4 мая в селе Мухоршибирь, возле памятника «Воинам землякам». Плита памяти установлена по инициативе матерей военнослужащих, погибших на специальной военной операции.

На митинге ко всем присутствующим обратились представители администрации Мухоршибирского района, совета районных депутатов, политических партий и администрации сельского поселения «Мухоршибирское». После торжественного открытия стартовал ежегодный автопробег «Свет Великой Победы», сообщает пресс-служба районной администрации.
Мухоршибирский район Бурятия спецоперация на Украине мемориал

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