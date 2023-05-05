Улан-удэнцев восхитили школьники, отдающие честь проезжающей военной технике

Водители спецтехники также оценили приветствие подростков
В Улан-Удэ запечатлели подростков, отдающих честь проезжающей военной технике. В тот день военная техника двигалась на репетицию парада Победы. Видео опубликовали в паблике «Аноним 03».
На кадрах четверо школьников стоят в одной шеренге, приподняв руки к виску. Военные также оценили приветствие учащихся и просигналили им в ответ.
Пользователи оставляют хвалебные комментарии и восхищаются жестом юных улан-удэнцев:
«Наши дети самые лучшие. Патриоты своей страны и гордость нашей республики!»,
«Правильное воспитание!»,
«Приятно видеть»,
«Какие молодцы! Настоящие патриоты»,
«Приятно смотреть, до слёз»,
«Спасибо родителям, учителям, которые воспитали таких ребят».
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