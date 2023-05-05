Улан-удэнцев восхитили школьники, отдающие честь проезжающей военной технике









Пользователи оставляют хвалебные комментарии и восхищаются жестом юных улан-удэнцев:



«Наши дети самые лучшие. Патриоты своей страны и гордость нашей республики!»,

«Правильное воспитание!»,

«Приятно видеть»,

«Какие молодцы! Настоящие патриоты»,

«Приятно смотреть, до слёз»,

«Спасибо родителям, учителям, которые воспитали таких ребят».



В Улан-Удэ запечатлели подростков, отдающих честь проезжающей военной технике. В тот день военная техника двигалась на репетицию парада Победы. Видео опубликовали в паблике «Аноним 03».На кадрах четверо школьников стоят в одной шеренге, приподняв руки к виску. Военные также оценили приветствие учащихся и просигналили им в ответ.