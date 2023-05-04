В Госдуму внесли законопроект о приоритетном зачислении детей участников СВО в школы и детсады

Мера поддержки будет распространяться в том числе на усыновленных детей.
Рабочая группа по вопросам спецоперации внесла в Госдуму законопроект о праве первоочередного зачисления детей погибших участников спецоперации и добровольцев в школы, детские сады и оздоровительные лагеря, сообщило РИА Новости.
- Дети добровольцев, а также погибших в СВО бойцов получат право на первоочередное зачисление в школы, детсады и летние оздоровительные лагеря. Законопроект, предоставляющий такую возможность, рабочая группа по вопросам СВО за подписью руководителей всех фракций ГД внесла в парламент, - написал в своём Telegram-канале руководитель группы, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Он добавил, что данная мера поддержки будет распространяться в том числе на усыновленных детей.
- Сейчас право на первоочередное зачисление есть только у семей военнослужащих. Дети добровольцев остаются за рамками этого регулирования. И это противоречит общей концепции предоставления льгот и гарантий на общих для всех участников СВО и членов их семей условия, о которой мы недавно говорили с президентом. Кроме того, при гибели военнослужащего данная льгота снималась с его детей – хотя очевидно, что о них государство должно позаботиться в первую очередь, - подчеркнул Андрей Турчак.
По его словам, будущий законопроект решит и «эту правовую коллизию» в пользу семей погибших участников спецоперации.
В Бурятии, как сообщал «Байкал-Daily», уже работает эта льгота. В начале кампании по набору детей в первые классы председатель комитета по образованию администрации города Татьяна Митрофанова сообщила, что дети участников СВО получили право на внеочередной порядок приёма в школы Улан-Удэ. Дети, по её словам, «могут как выбрать школу, к которой закреплены по месту проживания, так и школу с другого района».
Также у детей участников СВО в Бурятии есть право на внеочередной порядок приёма в детские сады Улан-Удэ.
В Госдуму внесли законопроект о приоритетном зачислении детей участников СВО в школы и детсады
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Мера поддержки будет распространяться в том числе на усыновленных детей.
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