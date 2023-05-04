Родным погибшего на СВО улан-удэнца вручили орден Мужества



Накануне близким младшего сержанта Евгения Галсанова, который погиб на специальной военной операции, передали орден Мужества. Высокой награды за отвагу и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, 38-летнего военного из Улан-Удэ удостоили уже после смерти.







Церемония вручения ордена состоялась 3 мая в администрации Октябрьского района. На ней присутствовали отец нашего земляка Лубсан-Доржи Бадмаевич, брат Максим, сестра Саяна и племянница Валерия.



- Наша страна поистине великая, ведь она рождает таких храбрых и мужественных героев Отечества, которые готовы ценой своей жизни обеспечить безопасность государства и нашего народа. Мы будем хранить память о наших соотечественниках, павших за мирное небо, и поддерживать семью Евгения, – подчеркнул руководитель администрации Октябрьского района Андрей Муравьёв.



Евгений Лубсандоржиевич Галсанов родился 15 июня 1984 года в селенгинском селе Зурган-Дэбэ. На СВО он находился с 1 июня 2022-го.

