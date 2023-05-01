Ему преподнесли хадак и каравай
В минувшую субботу жители хоринского села Тэгда встречали земляка, который принимает участие в специальной военной операции. Трогательные кадры разместили в вайбер-группе «Хоринск-инфо 24/7».
Когда автомобиль с военнослужащим приблизился, сельчане подняли флаги РФ и Бурятии. А ещё они принесли с собой красные, голубые и жёлтые воздушные шары. Участнику СВО преподнесли каравай по русским обычаям и хадак – по бурятским.
Две недели назад в Северобайкальске тоже встретили земляков, вернувшихся с СВО. Они приехали на малую родину в отпуск. С бойцами пообщался мэр города Олег Котов.
- У парней хорошее настроение, они полны решимости идти до победы, – цитировали его в паблике «Северобайкальск-инфо 24/7». – Из первых уст узнал о потребностях наших бойцов, поговорили о работе фонда «Мы вместе».
Военнослужащим пожелали удачи и доблести в бою, а их семьям – терпения и надежды.
В районе Бурятии торжественно встретили вернувшегося с СВО бойца
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