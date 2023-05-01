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В районе Бурятии торжественно встретили вернувшегося с СВО бойца

В районе Бурятии торжественно встретили вернувшегося с СВО бойца
Общество,  Фото:«Хоринск-инфо 24/7»
Ему преподнесли хадак и каравай

В минувшую субботу жители хоринского села Тэгда встречали земляка, который принимает участие в специальной военной операции. Трогательные кадры разместили в вайбер-группе «Хоринск-инфо 24/7».

Когда автомобиль с военнослужащим приблизился, сельчане подняли флаги РФ и Бурятии. А ещё они принесли с собой  красные, голубые и жёлтые воздушные шары. Участнику СВО преподнесли каравай по русским обычаям и хадак – по бурятским.

Две недели назад в Северобайкальске тоже встретили земляков, вернувшихся с СВО. Они приехали на малую родину в отпуск. С бойцами пообщался мэр города Олег Котов.

- У парней хорошее настроение, они полны решимости идти до победы, – цитировали его в паблике «Северобайкальск-инфо 24/7». – Из первых уст узнал о потребностях наших бойцов, поговорили о работе фонда «Мы вместе».

Военнослужащим пожелали удачи и доблести в бою, а их семьям – терпения и надежды.
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