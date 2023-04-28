Боец из Бурятии восстановился после тяжёлого ранения и вернулся на СВО

Он полностью встал на ноги, исполнив свою мечту



В полномочном представительстве Бурятии в Москве рассказали об участнике СВО, который в прошлом году получил тяжёлое ранение при выполнении боевых задач. Тогда молодой человек попал в столичный госпиталь и в декабре, немного оправившись, улетел на родину – в Улан-Удэ.



Там он продолжил лечение, а затем прошёл реабилитацию. Боец мечтал прийти на собственных ногах, без костылей, в полпредство, где ему помогали и всячески поддерживали после ранения. И вот его мечта сбылась. Недавно наш земляк заглянул туда в гости и привёз с собой гостинцы, которые передала его мама.



- Мы не теряем связи с нашими подопечными даже после выписки из госпиталей. Не передать слова радость от встречи! – поделились на официальной странице представительства во «ВКонтакте».



Сам молодой человек вновь отправился на спецоперацию. Ему и другим военнослужащим пожелали поскорее вернуться домой целыми и здоровыми.

