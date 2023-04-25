В Бурятии вновь проведут Байкальский молодёжный форум

Заявки принимаются по 24 мая



С 12 по 15 июня в Бурятии состоится Байкальский молодёжный форум. Мероприятие пройдёт в селе Сухая. Ожидается, что на форум приедут около 300 участников, спикеров, экспертов и почётных гостей.



Принять участие приглашаются студенты вузов и ссузов, молодые специалисты органов исполнительной власти и члены молодёжных правительств, молодые политологи и члены политических партий, активисты и руководители молодёжных общественных организаций, молодые специалисты в медиа и креативных индустриях, добровольцы, иностранная молодёжь, заинтересованная в сотрудничестве с Россией, работающая молодёжь. В течение 4 дней для них будут работать пять площадок: «#Помогай», «#Гордись», «#Создавай», «#Вдохновляй», «#Живи_без_границ».



Регистрация участников закончится 24 мая. С 29 по 31 мая будут объявлены результаты отбора будущих участников форума, сообщают организаторы.



Возрастное ограничение: 18+.

