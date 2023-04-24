Российской платформой онлайн-рекрутинга составлен рейтинг вузов
В рамках подготовки федерального рейтинга вузов hh.ru были проанализированы свыше 2 млн резюме соискателей в возрасте 18-24 лет, 500 тысяч резюме выпускников 2021-2022 годов из 411 вузов страны. Рейтинг охватывает весь спектр высшего образования в России. В нём представлены свыше 400 учебных заведений — как государственные вузы, так и частные. Профиль широкий: точные науки, экономика, искусство, медицина, педагогика.
Среди вузов Бурятии в рейтинг попали сразу три учебных заведения (против двух в прошлом году). Наиболее высокую строчку занял ВСГУТУ — Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления: 38 место в общероссийском рейтинге (+67 пунктов к рейтингу прошлого года). Также в рейтинг вошёл БГУ — Бурятский государственный университет и БГСХА — Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Р. Филиппова.
В десятку лучших вузов страны, выпускающих самых востребованных и успешных специалистов на рынке труда вошли национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», РАНХиГС, университет «Синергия», Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Казанский (Приволжский) федеральный университет, РЭУ им. Г.В. Плеханова и Санкт-Петербургский государственный университет.
Три вуза Бурятии вошли в рейтинг лучших вузов России
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