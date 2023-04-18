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Ангарск примет всероссийские соревнования по ориентированию

Ангарск примет всероссийские соревнования по ориентированию
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Также здесь состоятся чемпионат и первенство Сибири

В Ангарском городском округе в апреле пройдут три важных старта по спортивному ориентированию. Чемпионат и первенство Сибирского федерального округа состоятся с 21 по 23 апреля, а с 26 по 28 апреля – всероссийские соревнования «Ангара». На старты выйдут более 500 ориентировщиков из Томской, Омской, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областей, Красноярского, Алтайского, Забайкальского краёв, республик Хакасия, Бурятия, Алтай и Тыва. На всероссийских соревнованиях также выступят спортсмены Москвы и Санкт-Петербурга.

- Приангарье на чемпионате, первенстве СФО и всероссийских соревнованиях представят более двухсот спортсменов из Братска, Ангарска, Иркутска, Черемхова, Усолья-Сибирского, Иркутского, Эхирит-Булагатского, Черемховского, Усольского районов и других муниципальных образований. Состав сборной команды солидный, поэтому на медали наши ориентировщики могут рассчитывать во всех возрастных категориях и во всех дисциплинах, – рассказал спортивный судья всероссийской категории и главный судья соревнований Андрей Павлов.

На чемпионате и первенстве Сибири спортсмены будут бороться за награды в дисциплинах «кросс – классика», «кросс – многодневный» и «кросс – классика – общий старт». На чемпионате СФО выступят взрослые спортсмены, на первенстве – юноши и девушки до 15, 17 и 19 лет.

Всероссийские соревнования «Ангара» выявят сильнейших в трёх дисциплинах: «кросс – спринт», «кросс – классика», «кросс – лонг». Стоит отметить, что в кроссовых дисциплинах всероссийские соревнования в Иркутской области пройдут впервые. На старт «Ангары» выйдут мужчины и женщины, юниоры и юниорки до 21 года, юноши и девушки до 15, 17 и 19 лет. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

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