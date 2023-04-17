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Все парки в Улан-Удэ закроют из-за клещей

Все парки в Улан-Удэ закроют из-за клещей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Там устроят акарицидные обработки

В столице Бурятии от клещей обработают популярные зоны отдыха – городские скверы и парки. Из-за этого их будут по очереди закрывать несколько дней подряд – с 17 по 20 апреля включительно. Об этом сообщили в администрации Улан-Удэ.

Так, в понедельник, 17 апреля, из-за акарицидной обработки ограничили доступ в сквер «Ровесникам, ушедшим в бой» и парк «Юбилейный». На очереди – имени Орешкова и Горсад (18 апреля), парки имени Жанаева (19-го),  а также «Молодёжный» и «Кристальный» (в четверг, 20-го).
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