Все парки в Улан-Удэ закроют из-за клещей

Там устроят акарицидные обработки



В столице Бурятии от клещей обработают популярные зоны отдыха – городские скверы и парки. Из-за этого их будут по очереди закрывать несколько дней подряд – с 17 по 20 апреля включительно. Об этом сообщили в администрации Улан-Удэ.



Так, в понедельник, 17 апреля, из-за акарицидной обработки ограничили доступ в сквер «Ровесникам, ушедшим в бой» и парк «Юбилейный». На очереди – имени Орешкова и Горсад (18 апреля), парки имени Жанаева (19-го), а также «Молодёжный» и «Кристальный» (в четверг, 20-го).

