Использование съездов представляет угрозу во время пожароопасного сезона
Заграждающие конструкции обустроили на съездах с Байкальского тракта в лес в Иркутской области. Установку заграждений 16 апреля проверил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов совместно с представителями министерства лесного комплекса региона.
– Особое внимание уделяется съездам с автомобильных дорог, которые ведут к лесным территориям, но не зарегистрированы в установленном порядке. Использование таких съездов представляет наибольшую угрозу во время пожароопасного сезона, – пояснил Максим Лобанов.
Пресс-служба правительства Иркутской области извещает автомобилистов о необходимости быть осторожнее в обращении с огнём и не допускать съезда с автомобильных дорог в неустановленных местах для своей безопасности и сохранения лесов.
Напомним, комплексному развитию Байкальского тракта – транспортной артерии, соединяющей Иркутск и Байкал, – в регионе уделяется особое внимание. В начале апреля было поручено изучить состояние и отремонтировать примыкания к Байкальскому тракту. Это выезды в 17 садоводств, а также улицы в сёлах Бурдаковка и Большая Речка. Кроме того, в этом году продолжатся работы по освещению автодороги. На участке с 35-го по 51-й километр разместят более 500 наружных светильников. На потенциально опасных участках установят семь камер фотовидеофиксации соблюдения правил дорожного движения. Таким образом, вдоль этой дороги будет работать 16 таких устройств.
На тракте между Иркутском и Байкалом установлены заграждения на съездах в лес
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