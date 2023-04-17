На тракте между Иркутском и Байкалом установлены заграждения на съездах в лес

Общество, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Использование съездов представляет угрозу во время пожароопасного сезона



Заграждающие конструкции обустроили на съездах с Байкальского тракта в лес в Иркутской области. Установку заграждений 16 апреля проверил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов совместно с представителями министерства лесного комплекса региона.



– Особое внимание уделяется съездам с автомобильных дорог, которые ведут к лесным территориям, но не зарегистрированы в установленном порядке. Использование таких съездов представляет наибольшую угрозу во время пожароопасного сезона, – пояснил Максим Лобанов.



Пресс-служба правительства Иркутской области извещает автомобилистов о необходимости быть осторожнее в обращении с огнём и не допускать съезда с автомобильных дорог в неустановленных местах для своей безопасности и сохранения лесов.



Напомним, комплексному развитию Байкальского тракта – транспортной артерии, соединяющей Иркутск и Байкал, – в регионе уделяется особое внимание. В начале апреля было поручено изучить состояние и отремонтировать примыкания к Байкальскому тракту. Это выезды в 17 садоводств, а также улицы в сёлах Бурдаковка и Большая Речка. Кроме того, в этом году продолжатся работы по освещению автодороги. На участке с 35-го по 51-й километр разместят более 500 наружных светильников. На потенциально опасных участках установят семь камер фотовидеофиксации соблюдения правил дорожного движения. Таким образом, вдоль этой дороги будет работать 16 таких устройств.



