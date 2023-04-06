В Улан-Удэ богатырям устроили банный день

Их хорошо отмыли от зимней грязи



В Улан-Удэ приступили к помывке памятников и скульптурных композиций



6 апреля мобильная бригада комбината по благоустройству помыла фигуры национальных бурятских воинов-богатырей – баторов, которые стоят с обеих сторон «Богатырского» моста.



На следующей неделе специалисты приступят к помывке скульптурных композиций «Юность Бурятии», «Гостеприимная Бурятия», на мосту «Бегущие лани» и др.



- Всего будет очищено 35 памятников и скульптурных композиций. Из них 22 памятника военной истории, которые приведут в порядок в рамках подготовки к празднованию 78-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне, - сообщили в администрации Улан-Удэ.



