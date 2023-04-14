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Волонтёры помогут провести голосование по благоустройству в Бурятии

Волонтёры помогут провести голосование по благоустройству в Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Голосование пройдёт с 15 апреля по 30 мая

15 апреля начнётся всероссийское рейтинговое голосование по выбору объектов благоустройства в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Как сообщал «Байкал-Daily», ранее было объявлено о поиске волонтёров для помощи при проведении голосования.

На сегодняшний день в республике зарегистрировались уже 249 добровольцев для поддержки всероссийского голосования за объекты благоустройства. Но добровольцы ещё нужны.

До старта проекта любой желающий ещё может подать заявку на портале «Добро.РФ» и присоединиться к волонтёрскому штабу.. Добровольцем может стать любой желающий старше 14 лет.

Всероссийское онлайн-голосование начнётся уже в эту субботу, 15 апреля.

- Активисты будут рассказывать жителям об объектах, которые будут благоустроены в 2024 году, а также о том, где и как можно проголосовать за один из них. Встретить волонтёров можно будет в общественных местах, торговых центрах и учреждениях. Работать они будут пока длится голосование, до 30 мая, - рассказал зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.

Всероссийское голосование в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» пройдет с 15 апреля по 30 мая на сайте: 03.gorodsreda.ru. Во время голосования нужно будет выбрать понравившийся дизайн-проект парков и скверов. Те объекты, которые наберут наибольшее число голосов, будут благоустроены в 2024 году.
волонтеры благоустройство

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