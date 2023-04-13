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В Иркутске с 12 по 13 апреля выпало около 60% месячной нормы осадков

В Иркутске с 12 по 13 апреля выпало около 60% месячной нормы осадков
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
В городе из-за снегопада усилено убирали дороги и улицы

В Иркутске меньше чем за сутки выпало почти 60% месячной нормы осадков. По информации Иркутского гидрометцентра, днём 12 апреля и ночью 13 апреля выпало 12 миллиметров осадков. При этом норма апреля – 21 миллиметр. После снегопада высота снежного покрова составляет 17 сантиметров.

В связи с большим количеством снега в городе была усилена работа дорожных служб. Муниципальное предприятие «Иркутскавтодор» задействовало порядка 100 единиц техники для уборки улиц.

– Ночью проведено разметание перекрёстков и заездных карманов. На магистральных улицах точечно выполнили обработку противогололедными материалами. Сейчас основной упор делаем на очистку тротуаров, остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, – рассказал руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.

С утра работы велись на улицах: Образцова, Мира, Чайковского, Розы Люксембург, Баумана, Маршала Конева, Безбокова, 18-й Советский переулок, Маяковского, Челнокова, Лермонтова, Сергеева, Рябикова, Костычева, Седова, Иркутской 30-й Дивизии, Ленина, Байкальская, Ширямова, Пискунова, Депутатская, Декабрьских Событий, Дзержинского, Чехова, Фурье, Марата, Ямская, Култукская, Космический проезд, Дорожная, Красноказачья, на проспекте Маршала Жукова, в микрорайоне Юбилейный и возле аэропорта.

Для уборки парков и скверов было привлечено более 10 единиц техники. Вручную пешеходные дорожки, скамейки и другие элементы благоустройства очищали около 130 человек. Также велась уборка пешеходных и автомобильных мостов, путепроводов. Особое внимание уделяли лестницам, а также пешеходным зонам. Во всех районах более 900 дворников очищали придомовые территории, в том числе площадки возле подъездов, тротуары и лестницы, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.


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