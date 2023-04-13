Иркутск посетила правнучка маршала Георгия Жукова

Общество, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Она побывала в навигацкой школе и возложила цветы к памятнику полководца



В Иркутск приехали родственники полководца Георгия Константиновича Жукова. С супругой его внука Анастасией Симоновой и правнучкой Варварой Ерохиной встретился мэр города Руслан Болотов.



По информации пресс-службы администрации Иркутска, в беседе также приняли участие представители общественной организации «Ветеран ВМФ Иркутской области» и общественного движения «Содружество воинов сибиряков». Центральной темой разговора стало патриотическое воспитание молодёжи. Глава города предложил гостям присоединиться к работе в школах в рамках предмета «Иркутсковедение».



Варвара Ерохина вручила мэру орденский знак в честь 125-летия со дня рождения великого полководца. Также от имени президента международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Валерия Канакина руководителю муниципалитета передали почётный диплом за личный вклад в развитие ветеранского движения и помощь военнослужащим во время специальной операции.



Потомки полководца в Иркутске не впервые: в прошлом году Варвара Ерохина принимала участие в региональном форуме. Правнучка Георгия Жукова ведёт активную общественную деятельность: возглавляет патриотическое движение, занимается помощью бывшим военнослужащим, в частности тем, кто страдает от посттравматического расстройства, проводит мероприятия в образовательных учреждениях. Также она является председателем общественного совета «Музея Жукова» – филиала Музея Победы, расположенного в городе Жукове.



В областном центре вместе с коллегами из ветеранских организаций она посетила навигацкую школу техникума речного и автомобильного транспорта и возложила цветы к памятнику своему великому предку, установленному на проспекте его имени.



– Иркутск – один из тех городов, где чтят, помнят, любят и уважают моего прадедушку – патриота своей страны. На таких людей должно равняться молодое поколение. Хочу отметить: здесь, в вашем городе и области, ребята более ориентированы на истинные ценности. С такими детьми: искренними, неравнодушными – приятнее работать. В навигацкой школе я рассказывала о Георгии Константиновиче и не могла остановиться: с таким интересом студенты участвовали в беседе, так горели их глаза, – поделилась Варвара Ерохина. – В Иркутске буду бывать чаще, потому что хочется работать с настоящими, сильными людьми и именно здесь начинать новые проекты.



