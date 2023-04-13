Экипаж ДПС помог теряющей сознание иркутянке добраться до больницы

Общество, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Девушке стало плохо за рулём



5 апреля 20-летняя иркутянка села за руль своего автомобиля и направилась в больницу, так как третьи сутки у неё была высокая температура и не прекращалась боль в области почек. Проехав плотину ГЭС, она поняла, что не может дальше управлять машиной и обратилась за помощью к дежурившему на Байкальском кольце экипажу ДПС.



Лейтенант полиции Анатолий Харахинов и младший лейтенант полиции Алексей Алешин помогли припарковать машину. Посадив девушку в патрульный автомобиль, они оперативно доставили её в больницу.



Оправившись после болезни, иркутянка дозвонилась до дежурной части отдельного батальона ДПС и поблагодарила офицеров, имён которых она знала. Слова благодарности дошли до адресатов.



- В глазах помутнело, а в теле была слабость. Я понимала, что не смогу самостоятельно добраться до врачей и обратилась к сотрудникам. Они быстро довезли меня, поддерживали за руки и помогли оформить необходимые бумаги в больнице. Огромное человеческое спасибо, желаю ребятам крепкого здоровья и спокойных дежурств, - пожелала полицейским девушка.

